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۲۳ اسفند ۱۳۹۸، ۹:۴۵

تکواندوکاران ۱۰ کشور از قاره آمریکا سهمیه المپیک گرفتند

تکواندوکاران ۱۰ کشور از قاره آمریکا سهمیه المپیک گرفتند

در پایان رقابتهای تکواندو انتخابی المپیک در منطقه پان امریکن، تکواندوکاران ۱۰ کشور جواز حضور در المپیک را کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای تکواندو انتخابی المپیک در قاره آمریکا یا همان پان امریکن روز گذشته به میزبانی کاستریکا و با حضور ۹۱ تکواندوکار از کشورهای مختلف برگزار شد که ۱۶ سهمیه این مسابقات را تکواندوکارانی از ۱۰ کشور به خود اختصاص دادند.

کاستاریکا به عنوان میزبان مسابقات توفیقی در این رقابتها نداشت و هیچ سهمیه‌ای نگرفت. برزیل و دومنیکن سه سهمیه، مکزیک، وکلمبیا دو سهمیه، آرژانتین، کوبا، پورتریکو، شیلی، آمریکا و هائیتی هم هر کدام یک سهمیه کسب کردند.

اسامی تکواندوکارانی که موفق به کسب سهمیه شده اند.

وزن ۵۸- کیلوگرم: لوکاس کاژمن (آرژانتین) و جفرسون اوچا (کلمبیا)

وزن ۶۸- کیلوگرم: پیه براندارو (دمنیکن) و ادیوال پونتس (برزیل)

وزن ۸۰- کیلوگرم: هرناندز مویس (دومنیکن) و میگوئل مارتینز (برزیل)

وزن ۸۰+ کیلوگرم: رافائل آلبا (کوبا) و کارلوس سانورس (مکزیک)

وزن ۴۹- کیلوگرم زنان: آندرا رامیرز (کلمبیا) و ویکتوریا استامبوگ (پورتریکو)

وزن ۵۷- کیلوگرم زنان: فرناندا آکوره (شیلی) و آناستاسیا زولتیچ (آمریکا)

وزن ۶۷- کیلوگرم زنان: ملینا تیتونلی (برزیل) و الیه شیپمن (هائیتی)

وزن ۶۷+ کیلوگرم زنان: برسیدیا آکوستا (مکزیک) و کاترینه رودریگوئز (دومنیکن)

کد مطلب 4876315

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