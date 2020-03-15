ضدعفونی معابر عمومی روستاهای مرزی شهرستان آستارا

سرهنگ نوذر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ضدعفونی و گند زدایی معابر عمومی روستاهای مرزی شهرستان آستارا به همت مرزبانان هنگ مرزی آستارا و با مشارکت شبکه بهداشت و درمان آستارا انجام شد.

وی با تاکید بر لزوم ضد عفونی سطوح و معابر عمومی روستاهای مرزی برای شکست این ویروس خطرناک، افزود: تمام نیروی انسانی با استفاده از تجهیزات و امکانات در اختیار فرماندهی هنگ مرزی آستارا برای پیشگیری از ابتلاء به این ویروس بسیج شده‌اند.

مرادی با اشاره به اینکه پیشگیری از کرونا به مرزبانان هنگ مرزی آستارا آموزش داده شده است، اظهار کرد: کارگاه آموزش پیشگیری از بیماری کرونا با هدف ترویج فرهنگ خود مراقبتی، برای جمعی از مرزبانان آستارا برگزار شده است.

وی، تصریح کرد: مرزبانان و نیروهای نظامی به دلیل ارتباط با اقشار مختلف مردم در معرض خطر بیماری قرار دارند و باید با خود مراقبتی از ابتلاء به کرونا پیشگیری کنند.