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۲۵ اسفند ۱۳۹۸، ۲۳:۴۲

برای جلوگیری از شیوع کرونا؛

مدارس و رستوران ها در هلند تعطیل شدند

مدارس و رستوران ها در هلند تعطیل شدند

تمام مدارس، کافه ها، رستورانها و باشگاههای ورزشی از روز یکشنبه در سرتاسر هلند تعطیل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت هلند به منظور جلوگیری از شیوع ویروس همه گیر کرونا دستور داد که تمام مدارس، کافه ها، رستورانها و باشگاههای ورزشی از روز یکشنبه در سرتاسر این کشور تعطیل شوند.

افزون بر این، دولت هلند از ۱۷ میلیون شهروند این کشور خواست تا در زمان ترک منزل فاصله خود را با دیگران حفظ کنند.

اعلام این تصمیم از سوی دولت هلند در حالی صورت گرفت که موارد ابتلای قطعی به ویروس همه گیر کرونا در این کشور ۱۱۳۵ مورد (با ۲۰ مورد مرگ و میر) اعلام شده است.

وزیر آموزش هلند در یک نشست مطبوعاتی اعلام کرد که این محدودیتها دست کم تا ششم آوریل (هجدهم فروردین ۹۹) به قوت خود باقی خواهد ماند.

وی در این باره گفت که باز نگه داشتن بسیاری از مدارس با توجه به ابتلای شمار زیادی از معلمان و ماندن آنها در خانه و همچنین به دلیل خطر بیماری غیرممکن است.

شایان ذکر است که کابینه «مارک روته» نخست وزیر هلند در ابتدا با بسته شدن مدارس مخالفت کرد، اما در نهایت در برابر فشار مقامات و کارشناسان آموزشی و پزشکی تسلیم شد و تصمیم خود را عوض کرد.

کد مطلب 4879461

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