منبر "صلاح الدین" به مسجدالاقصی بازگردانده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، مفتی اعظم قدس اعلام کرد: شب گذشته 28 اردیبهشت ماه منبر صلاح الدین از اردن به مسجدالاقصی رسید. این منبر از سوی دانشکده هنرهای اسلامی اردن ترمیم شد تا مطابق منبر اصلی باشد، پس از گذشت حدود 40 سال توسط حکومت اردن به جایگاه اصلی آن در مسجدالاقصی بازگردانده شد.

"منبر صلاح الدین" که منبر تاریخی مهمی است، توسط صلاح الدین ایوبی پس از پیروزی بر اشغالگران و آزادسازی قدس در سال 1187 ساخته شد . در این منبر هنرهای بسیار زیبا به کار رفته و در دو سمت آن از چوبهای تزئینی مانند چوب گردو و عاج استفاده شده است.

این منبر در سال 1967 توسط فردی صهیونیستی به نام " دنیس مایکل " به آتش کشیده شد و بخش اعظم آن از بین رفت و به منظور ترمیم و بازسازی به اردن فرستاده شد.

در این بازسازی 16 هزار 500 قطعه چوب که طول برخی از آنها از چند میلیمتر تجاوز نمی کند، به کار رفته است. طول آن 6 متر و عرض پایین آن 4 متر و عرض بالای آن 1 متر است که برای پیوند دادن از چسب یا میخ استفاده نشده بلکه از شیوه بسیار هنری و محکمی استفاده شده است که تاکنون بی سابقه بوده و هنر منبر را نشان می دهد. در این منبر از تزئینات هندسی، خطوط عربی و هنرهای اسلامی استفاده شده است.

ملک عبدالله ثانی پادشاه اردن چندی پیش پس از بازسای و آماده شدن این منبر از آن در آموزشگاه هنرهای اسلامی اردن پرده برداشت. وی در گفتگو با روزنامه شرق الاوسط اعلام کرد قصد دارد به زودی گلدسته ای برای مسجدالاقصی بسازد و همچنین به منظور حمایتهای مالی و سیاسی در راستای آبادانی مسجدالاقصی آمادگی لازم را دارد .

دکتر خالد طوقان وزیر آموزش عالی اردن گفت: این منبر که از یادگارهای هنری و تزئینات تمدن اسلامی است مانند آن از 800 سال پیش تاکنون ساخته نشده است. برای تزئین و بازسازی این منبر از حضور کارشناسان و متخصصان هنرهای اسلامی و تاریخ اسلام و تاریخ تزئینات بهره مند شده ایم.

فیلمی در مورد این منبر در حال ساخت است که ولیعهد انگلیس پرنس چارلز از آن حمایت کرده است .