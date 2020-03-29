درآمد تجارت خارجی مازندران از ۳۹۸ میلیارد تومان گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، علی یوسفی منش ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه سال قبل درآمد قطعی گمرکات مازندران با رشد ۱۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ از مرز ۳۹۸ میلیارد و ۷۹۶ میلیون تومان گذشت، افزود: صادرات کالا نسبت به سال ۹۷ حدود ۴۴ درصد رشد داشته است.

ناظر گمرکات مازندران حجم انواع کالاهای صادراتی شامل فرآورده‌های لبنی، بستنی، سیمان، مواد پلاستیکی، کیوی و… اعلام کرد و افزود: میزان صادرات کالا با رشد ۴۴ درصدی نسبت به ۱۲ ماهه سال ۹۷ قبل به ۹۹۳ هزار و ۷۲۷ تن رسید و ارزش کالاهای صادرشده بیش از ۲۱۷ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار بوده که از گمرکات نوشهر، امیر آباد، ساری، فریدونکنار و آمل به مقصد ۳۶ کشور جهان نظیر عراق، فدراسیون روسیه، قزاقستان، هند، افغانستان، ترکمنستان، امارات و… صادر شده است.

یوسفی منش با اشاره به افزایش حجم واردات از گمرکات نوشهر، ساری و فریدونکنار گفت: همچنین طی سال ۹۸ بیش از ۴ میلیون و ۲۱۳ هزار تن انواع کالا به ارزش یک میلیارد و ۳۱۵ میلیون و ۸۰۲ هزار دلار از طریق گمرکات مازندران وارد کشور شده که ازنظر وزنی و ارزشی ۱۰ و ۱۴ درصد رشد نسبت به سال ۹۷ داشته است.

وی تعداد کشورهای طرف معامله واردات کالا به گمرکات مازندران ۲۹ کشور اعلام کرد و گفت: عمده ترین این کشورها روسیه، آلمان، امارات متحده عربی، ترکیه، قزاقستان، سوئیس بوده و کالاهای وارداتی شامل جو دامی، ذرت دامی، چربی‌ها و روغن‌های حیوانی، روغن پایه، کاغذ و چوب و تخته بوده است.

ناظر گمرکات مازندران از ارسال ۳ هزار و ۴۳۲ کیلوگرم هدیه و سوغات از طریق گمرک امانات پستی ساری خبر داد و گفت ارزش این میزان هدیه و سوغات ۴ میلیارد و ۳۶ میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه از نظر ارزشی ۵۳ درصد رشد داشته است.