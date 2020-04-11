زمان برگزاری آزمون ورودی جامعه الزهرا(س) تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد سنجش و پذیرش جامعه الزهرا علیه السلام در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با هدف رعایت نکات بهداشتی و ضرورت حفظ سلامت داوطلبان، آزمون ورودی این مؤسسه علمی در همه مقاطع و رشته‌های تحصیلی روز جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ در قم و دیگر استان‌های کشور برگزار می‌شود.

گفتنی است، پیش از این ۲۹ فروردین به عنوان روز برگزاری آزمون ورودی اعلام شده بود که با توجه به شرایط بهداشتی، برگزاری آزمون در این روز لغو و به ۳۰ خرداد موکول شد.

شایان ذکر است، داوطلبان می‌توانند از تاریخ ۲۵ خرداد با مراجعه به سامانه پذیرش نسبت به اخذ کارت ورود به جلسه آزمون اقدام کنند.