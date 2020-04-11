  1. استانها
  2. قم
۲۴ فروردین ۱۳۹۹، ۱:۰۰

به علت شیوع کرونا؛

زمان برگزاری آزمون ورودی جامعه الزهرا(س) تغییر کرد

زمان برگزاری آزمون ورودی جامعه الزهرا(س) تغییر کرد

قم - آزمون ورودی جامعه الزهرا(س) در قم و دیگر استان‌های کشور ۳۰ خردادماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد سنجش و پذیرش جامعه الزهرا علیه السلام در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با هدف رعایت نکات بهداشتی و ضرورت حفظ سلامت داوطلبان، آزمون ورودی این مؤسسه علمی در همه مقاطع و رشته‌های تحصیلی روز جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ در قم و دیگر استان‌های کشور برگزار می‌شود.

گفتنی است، پیش از این ۲۹ فروردین به عنوان روز برگزاری آزمون ورودی اعلام شده بود که با توجه به شرایط بهداشتی، برگزاری آزمون در این روز لغو و به ۳۰ خرداد موکول شد.

شایان ذکر است، داوطلبان می‌توانند از تاریخ ۲۵ خرداد با مراجعه به سامانه پذیرش نسبت به اخذ کارت ورود به جلسه آزمون اقدام کنند.

کد مطلب 4898046

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه