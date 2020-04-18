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۳۰ فروردین ۱۳۹۹، ۱۱:۱۷

سردار مهماندار اعلام کرد

افزایش ۷۰ درصدی ترافیک در معابر تهران نسبت به سال گذشته

افزایش ۷۰ درصدی ترافیک در معابر تهران نسبت به سال گذشته

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: امروز صبح، ترافیک حدود ۷۰ درصد نسبت به چنین روزی در سال گذشته، افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا مهماندار در گفت‌وگو با شبکه خبر با بیان اینکه بنا بر تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا مقرر شده تا پایان هفته نخست اردیبهشت طرح ترافیک و کاهش آلودگی هوا (زوج و فرد سابق) در تهران اجرایی نشود، اظهار کرد: ما دو گزینه پیش‌رو داشتیم؛ با توجه به حجم تردد شهروندان در سطح شهر یا باید می‌پذیرفتیم این حجم تردد وارد وسایل‌نقلیه عمومی مانند مترو و اتوبوس شود یا اینکه با اجازه تردد به خودروهای شخصی برای ورود به محدوده‌های مرکزی شهر، بخشی از فشار روی حمل و نقل عمومی را کم کنیم.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: طبیعتاً برای حفظ سلامتی مردم، راهکار دوم توسط ستاد ملی مقابله با کرونا اتخاذ شد و به همین خاطر امروز ترافیک غیرمعمول را در سطح شهر تهران شاهد هستیم.

وی تصریح کرد: امروز صبح، ترافیک در پایتخت در حدود ۷۰ درصد نسبت به چنین روزی در سال گذشته، افزایش یافته است.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: با توأم توان در حال انجام فعالیت‌هایمان هستیم و رسیدگی به تصادفات، خرابی‌ها و بازگشایی معابر در دستور کار پلیس راهور تهران بزرگ است.

کد مطلب 4903155

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