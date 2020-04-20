تاثیر کرونا بر اقتصاد جهان از جمله ژاپن بسیار خطرناک خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «موتگی توشیمیتسو» وزیر خارجه ژاپن امروز اعلام کرد که شیوع ویروس، اقتصاد جهان را با بزرگترین بحران از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون مواجه می‌کند.

وی با بیان این مطلب افزود: تأثیر کرونا بر اقتصاد جهان از جمله اقتصاد ژاپن بسیار خطرناک خواهد بود.

گفتنی است ویروس کرونا که برای اولین بار در شهر ووهان چین مشاهده شد، در حال حاضر به بیش از ۲۰۰ کشور جهان کشیده شده است.

بر اساس تازه‌ترین آمار ابتلاء به کرونا در جهان، تعداد مبتلایان به کووید ۱۹ در دنیا به ۲ میلیون و ۴۰۷ هزار و ۴۳۹ تن رسید.

همچنین شمار جان باختگان ناشی از کرونا بالغ بر ۱۶۵ هزار و ۷۳ نفر است. گفته می‌شود ۶۲۵ هزار و ۲۰۲۰ نفر نیز بهبود پیدا کرده‌اند.