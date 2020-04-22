به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم سلطانی عصر امروز چهارشنبه در نشستی با نماینده منتخب مردم اهر و هریس و پیمانکار پروژه بزرگراه اهر- مشگین شهر با اشاره با نگرانی از افزایش حجم ترافیک در دوران پسا کرونایی در جاده اهر- مشگین شهر گفت: با ریشه‌کن شدن ویروس کرونا، قطعاً از نظر افزایش ترافیک در جاده اهر-مشگین‌شهر به مشکل برخواهیم خورد و تکمیل هرچه سریع‌تر پروژه بزرگراهی این مسیر اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با ذکر این‌که جاده اهر- مشگین شهر محور توریستی و مسیر عبور و مرور به استان‌های شمالی کشور است گفت: همان‌طور در شهرستان هم‌جوار با جاذبه دست‌ساز توریست جذب می‌کنند ما نیز باید در شهرستان اهر جاذبه ایجاد کرده و اهر را به یک بِرند تبدیل کنیم.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی با تاکید بر این‌که سازمان برنامه و بودجه زمانی به پروژه‌های راه‌سازی بودجه می‌دهد که پیمانکار کارکرده و از دولت طلب داشته باشد، گفت: پرداخت مطالبات پیمانکاران عمدتاً زمانی اِتفاق می‌افتد که پیمانکاران گزارش کارکرد ارائه دهند.

سلطانی گفت: ابتدا بایستی بدهی پیمانکاران پروژه‌های راه‌سازی به صورت شهرستانی و استانی جمع‌بندی و جهت اخذ اعتبار از سازمان برنامه و بودجه اقدام کنیم

وی با تاکید بر شروع مقدمات تکمیل جاده کمربندی اهر-کلیبر خاطرنشان کرد: کَمربندی اهر-کلیبر نیز باید تعیین تکلیف شود و اگر تا امروز تأخیری صورت گرفته قابل‌قبول نیست، لذا انتظار ما ادامه و تکمیل این پُروژه نیمه‌تمام است.

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