گرانی کتاب و ناشرانی که رستوراندار شدند/سختگیری نسبت به واردات

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ: گزارش ارسالی از رایزنی فرهنگی ایران در الجزایر

مراکز نشر در هر جامعه‌ای نقشی پر رنگ و تأثیر گذار در گسترش فرهنگ، هنر و دانش در آن جامعه دارند. فعالان این مراکز تاجران فرهنگ یا فرهنگیان تاجرند که کار و کسبشان از دو جهت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، اول: فرهنگی، دوم: اقتصادی. رونق و کسادی کار این مراکز نشانگر وضعیت کتاب و کتابخوانی و در نتیجه سطح توجه و استقبال مردم از علم و دانش و فرهنگ است. جامعه الجزایر هم مثل سایر جوامع از این قاعده مستثنی نیست و ناشران و دست اندرکاران این صنعت ضمن ارائه خدمات به جامعه در جهت دهی افکار و اندیشه‌ها و پیشبرد علم و دانش از اهمیت فراوان برخوردارند.

نگاهی به گذشته

استعمار ۱۳۰ ساله فرانسه بر کشور الجزایر صرف نظر از همه مظالم و ستم‌هایی که بر مردمان این جامعه روا داشته اما در زمینه صنعت چاپ و نشر تأثیرات مثبتی گذاشته است. استعمارگران به ظن گسترش فرهنگ و زبان فرانسه در این دیار و تربیت نسلی با اندیشه‌های فرانکوفونی، صنعت چاپ در این کشور را رشد داده و با اعطای آزادی قلم و نشر اولین روزنامه‌ها را در این کشور راه انداختند و به افکار مختلف دینی و ضد دینی اجازه فعالیت دادند. البته آنها با تبدیل بسیاری از مساجد به کلیسا، ساختن کلیساهای جدید، تضعیف نقش و جایگاه علمای دینی، گسترش زبان فرانسوی و محو و نابودی زبان عربی (زبان قرآن و متون دینی) و… در پی آن بودند که جامعه مسلمان الجزایری را به تدریج به سوی مسیحیت سوق داده و زمینه را برای سلطه مادام العمر خود بر این کشور مهیا کنند.

دولت الجزایر نسبت به واردات کتاب بویژه کتاب‌های شیعی از ایران بسیار سخت‌گیر است

اما مردم مسلمان و غیور الجزایر به رهبری علمای دینی و سایر انقلابیون و مجاهدان در انقلابی شکوهمند و تقدیم یک و نیم میلیون شهید، بساط استعمار را برچیدند و کشورشان را به استقلال رساندند. از آن پس به تدریج آموزش زبان فراموش شده عربی در مدارس و دانشگاه‌ها آغاز شد و جامعه استعمار زده و نسل‌های استحاله شده در فرهنگ استعماری به تدریج هویت ملی و دینی خود را باز یافتند. در سایه این انقلاب به تدریج چاپ و نشر کتب، روزنامه‌ها و مجلات به زبان بومی (عربی) آغاز شد و طی ۶۰ سال گذشته گسترش پیدا کرد. امروزه هر چند کتاب‌های بسیاری به زبان فرانسه در الجزایر منتشر می‌شود و دارالنشرهایی هستند که تمام منشوراتشان به این زبان است ولی بیشتر کتب نشر یافته در الجزایر به زبان عربی است و شمار انتشاراتی‌های عربی نسبت به همتایان فرانسه زبان، بیشتر است و در صدر آنها نیز ناشرانی هستند که کتب دینی و اسلامی منتشر می‌کنند.

آمار و فهرست ناشران

هر چند به گفته سعید سبعون، از مدیران دارالقصبه للنشر، بزرگترین انتشاراتی الجزایر، نمی‌توان آمار دقیقی از دنیای نشر و کتاب ارائه کرد ولی در مطبوعات الجزایر برای تعداد ناشران این کشور عددهای ۵۰۰ و ۶۰۰ مطرح شده است. با این اوصاف اما احمد ماضی رئیس اتحادیه ناشران الجزایر در مصاحبه‌ای با الحوار گفته است: ناشران واقعی در الجزایر ۱۰۰ بلکه ۵۰ تا بیشتر نیست. بیش از این عدد را در حقیقت نمی‌توان نام ناشر بر آنها گذاشت. فهرست زیر دربردارنده مهمترین شرکت‌های انتشاراتی در الجزایر است که می‌توان آنها را فعالان واقعی نشر در این کشور دانست.

این میان اما مهمترین ناشران الجزایر این اسامی هستند: دار القصبه، دار الهدی، دار المعرفه، دار الامام مالک للنشر و التوزیع، دار هومه للطباعه و النشر و التوزیع ومنشورات الشهاب.

دسته‌بندی ناشران الجزایر

مجموع ناشران در الجزایر را از یک دیدگاه می‌توان به ۳ دسته تقسیم کرد:

۱- ناشرانی که امکانات لازم را برای سفارش و گزینش کتاب تا مرحله توزیع آن در اختیار دارند. این ناشران داری هیأت علمی، برای گزینش و یا سفارش کتاب، چاپخانه، کتابفروشی، و سیستم توزیع هستند و می‌توانند در امر نشر کتاب سرمایه گذاری کرده به چاپ و نشر آن بپردازند، آنها در مرکز دارای کتابفروشی و احیاناً در شهرستان‌ها هم نمایندگی دارند و می‌توانند کتاب‌های خود را با سیستم توزیعی که ایجاد کرده‌اند به دست خوانندگان برسانند. تعداد این انتشاراتی‌ها بسیار کم است و بیشتر شامل کتاب‌های درسی و کمک درسی می‌شود که بیشترین مخاطب و مشتری را دارند. از انتشاراتی‌های مهم در این سطح می‌توان دار القصبه للنشر و التوزیع را نام برد.

عدم حضور شرکت‌های قدرتمند توزیع، با توجه به وسعت کشور و جمعیت کم، مهمترین مشکل صنعت نشر در کشور الجزایر است، از این روی ناشران مجبورند کتاب را فقط برای استانی چاپ کنند که مرکز استقرار آن انتشاراتی است

۲- ناشرانی که به امر چاپ و نشر و توزیع کتاب می‌پردازند و کتابفروشی و نمایندگی هم دارند، اما چاپخانه ندارند.

۳- ناشرانی که فقط در یک دفتر خلاصه می‌شوند، نه چاپخانه دارند، نه کتابفروشی و نه سیستم توزیع. اینها فقط سفارش می‌گیرند و خدمات چاپ ارائه دهند و احیاناً در برخی موسم‌ها مثل نمایشگاه سالانه کتاب، به عرضه کتاب می‌پردازند. بسیاری از به اصطلاح انتشاراتی‌های الجزایر از این نوع سوم هستند. برخی دیگر هم فقط پروانه کار انتشاراتی گرفته‌اند و از برخی امتیازات آن استفاده می‌کنند ولی هیچ فعالیت انتشاراتی ندارند.

فرصت حضور در نمایشگاه کتاب می‌تواند معیاری برای انتشاراتی‌های واقعی و فعال در این کشور باشد. بنا به گفته محمد اقرب مدیر نمایشگاه بین المللی کتاب الجزایر، در آخرین نمایشگاه بین‌المللی کتاب در سال ۲۰۱۹ در مجموع ۲۹۸ ناشر محلی به عرضه کتاب‌های خود پرداختند. این شمار از ناشران، شامل انتشاراتی‌های دانشگاهی و مؤسسات دولتی هم می‌شود.

مشکلات نشر در الجزایر

کتاب‌های منتشر شده در الجزایر همچون سایر کشورها در موضوعات مختلف است ولی به طور طبیعی، کتاب‌های درسی و کمک درسی در بالای فهرست است. پس از آن کتاب‌های دینی، تاریخی و ادبی در رده‌های بعدی جای دارند ولی روی هم رفته شمارگان کتاب‌های غیر درسی در این کشور بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ عدد و گاهی کمتر از این عدد است و این به خاطر مشکلاتی است که در صنعت نشر وجود دارد.

الجزایر کشور وسیعی است و مساحت آن ۲.۳۸۷.۰۰۰ کیلومتر مربع (۱.۵ برابر ایران) است. بیشتر این سرزمین را صحرا تشکیل می‌دهد و شهرها از هم دورند. با این همه جمعیتی حدود ۴۴ میلیون (نصف جمعیت ایران) دارد. عدم حضور شرکت‌های قدرتمند توزیع، با توجه به وسعت کشور و جمعیت کم، مهمترین مشکل صنعت نشر در کشور الجزایر است، از این روی ناشران مجبورند کتاب را فقط برای استانی چاپ کنند که مرکز استقرار آن انتشاراتی است و توانی برای توزیع کتاب به سایر استان‌ها و شهرستان‌ها وجود ندارد.

کسادی بازار کتاب برخی ناشران را مجبور کرده که کار نشر را کنار گذاشته به جای آن رستوران باز کنند بجز مشکل توزیع، گرانی کاغذ و هزینه بالای چاپ، به ویژه در تیراژ پایین، مالیات زیاد و… از جمله مشکلاتی هستند که رویاروی نشر کتاب در الجزایر قرار دارند. دور بودن شهرها از یکدیگر و وسعت خاک الجزایر، هزینه حمل و نقل کتاب را بالا برده و اقتصاد نشر را تحت تأثیر قرار داده است. برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که کسادی بازار کتاب برخی ناشران را مجبور کرده که کار نشر را کنار گذاشته به جای آن رستوران باز کنند.

نظارت سختگیرانه دولت بر واردات کتاب / ‏حمایت‬ ناچیز از ناشران

آمار دقیقی از یارانه کتاب و کمک‌های مستقیم دولت به انتشاراتی‌ها در دست نیست ولی برخی شهرداری‌ها و نیز وزارت فرهنگ، تعدادی از کتاب‌های منتشر شده را خریداری کرده و در کتابخانه‌های عمومی برای استفاده مراجعه کنندگان قرار می‌دهند.

دولت الجزایر نسبت به نشر الکترونیک کتاب و قرار دادن آن در فضای مجازی تا به حال نظارت و سخت‌گیری اعمال نکرده است اما نسبت به نشر کاغذی و چاپ کتاب و نیز واردات کتاب، بسیار سخت گیر است. این سختگیری به ویژه در مورد کتاب‌های شیعه و کتاب‌های نشر یافته در ایران بسیار بیشتر به چشم می‌خورد.

رایزنی فرهنگی کشورمان در الجزایر، در سال ۲۰۱۷ جزوه‌ای کوچک پیرامون فتاوای فقهای شیعه بر ضد تکفیر مسلمانان را به انتشارات البیت سفارش داد که در تیراژ محدود چاپ شد. پس از گذشت ۳ سال هنوز ناشر کتاب در راهروهای محکمه باید پاسخگو باشد و موضوع تعیین تکلیف نشده است. در مقابل بیشتر انتشاراتی‌های دینی این کشور سلفی و وهابی هستند و گاهی کتاب‌های ضد شیعه منتشر می‌کنند. کتاب‌های وهابیت معمولاً با نازل‌ترین قیمت در الجزایر عرضه می‌شود و در نمایشگاه‌های بین المللی کتاب در کنار غرفه بزرگ عربستان سعودی، بزرگترین غرفه‌ها از آن ناشران سلفی و وهابی است.

قیمت کتاب در الجزایر

هزینه بالای چاپ و نشر و توزیع کتاب، در کنار تیراژ پایین آن، قیمت تمام شده کتاب را بالا برده است. از این روی برای بیشتر مردم که سطح درآمد پایین دارند، امکان خرید کتاب به سختی میسر می‌شود. پیدایش فضای مجازی و امکان بارگذاری کتاب‌ها در موضوعات مختلف در آن و سهولت دسترس به آن برای هر کس که یک دستگاه کامپیوتر و یا لپ تاپ در اختیار داشته باشد، رقیبی جدی برای نشر کاغذی کتاب است، این امر در جای خود، کمک پر ارزشی به نسل کتابخوان هر جامعه است ولی اقتصاد نشر را تحت تأثیر قرار داده و به سرمایه گذاری در چاپ و نشر آسیب وارد کرده و باعث کسادی و رکود بازار کتاب چاپی شده است. البته این امر اختصاص به کشور الجزایر ندارد و همه کشورها به آن مبتلا هستند.

با این اوصاف از آنجا که زبان مردم این کشور، از یک سو مشترک با زبان کشورهای عربی و از سوی دیگر با کشورهای فرانسه زبان است، دایره انتخاب کتاب از سوی مردم را بالا می‌برد و منابع بسیار در اختیار آنان قرار می‌دهد که می‌توانند از طریق فضای حقیقی و یا مجازی از آن بهره ببرند.