جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/ نرخ یورو کاهش و پوند افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز شنبه ششم اردیبهشت ۹۹، بدون تغییر نسبت به روز قبل ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با افزایش ۱۵۰ ریالی به قیمت ۵۱ هزار و ۹۴۳ ریال و هر یورو نیز با کاهش ۸۵ ریالی به قیمت ۴۵ هزار و ۳۲۰ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۳ هزار و ۱۶۸ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۱۸۴ ریال، کرون نروژ ۳ هزار و ۹۵۵ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۹۶ ریال، روپیه هند ۵۵۱ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۴ هزار و ۹۶۶ ریال، صد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۱۵۵ ریال، صد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۶۶ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۲۰ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۲۹ هزار و ۷۹۲ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۵ هزار و ۲۷۱ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۲۰۵ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۱۷ ریال، روبل روسیه ۵۶۴ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، صد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۹ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۶ هزار و ۸۴۹ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۲۹ هزار و ۴۸۲ ریال، صد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۴۷۶ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۱۷۷ ریال، کیات میانمار ۳۰ ریال و صد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۲۲۲ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ صد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۵۵ ریال، دینار لیبی ۲۹ هزار و ۷۹۵ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۳۱ ریال، صد بات تایلند ۱۲۹ هزار و ۵۱۲ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۶۳۳ ریال، هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۱۳۱ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۴۰ ریال، صد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۷۵۰ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۱۸۳ ریال، هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۷۰۶ ریال، افغانی افغانستان ۵۵۴ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار و ۱۴۰ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۹ ریال، صد پزوی فیلیپین ۸۲ هزار و ۷۲۵ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۱۰۰ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار و یک ریال ارزش‌گذاری شد.