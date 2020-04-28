به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی گزارش داد: چند روز پس از آنکه نظامیان سعودی عبدالرحیم الحویطی را در ۱۳ آوریل کشتند، حکومت سعودی وی را شخصیت تحت تعقیب توصیف کرد و رسانه‌های سرسپرده نیز وی را تروریست توصیف کردند. چند ساعت قبل از فوتش وی در فایلی ویدئویی در یوتیوپ درباره روی آوردن مقامات سعودی به این تحرکات هشدار داده و اعلام کرده بود که آنچه وی رهبری می‌کند، اعتراض به تلاش‌های دولت برای از بین بردن قبیله الحویطات با زور سرنیزه برای احداث شهر نیوم است.

این رسانه به نقل از منابع آمریکایی آورده است: که قبیله الحویطات در طول صدها سال بر روستاها و شهرک‌های این منطقه به ویژه خریبه در شمال غربی شهر تبوک ساکن بوده اند اما دولت سعودی در حال حاضر به دنبال بیرون راندن ۲۰ هزار شخص به خاطر احداث شهر نیوم است. بنا بود که حکومت سعودی در ازای زمین‌های قبیله الحویطات و خروج آنها، پول بدهد؛ اما امور آنگونه که بن سلمان طراحی کرده بود پیش نرفت و حکومت سعودی با مخالفت شدید در این زمینه روبرو شد و افراد قبیله الحویطات حاضر به ترک مکان آبا و اجدادی خود نشدند. آنچه رخ داد در واقع نمونه‌ای از رفتار حاکمی مستبد علیه ساکنانی است که نمی‌خواهند از موطن اجدادی خود بیرون بروند زیرا این افراد این قبیله صدها سال است که در این منطقه به سر می‌برند و قبل از شکل گیری عربستان در سال ۱۹۳۲. از این رو طی ماههای گذشته اعتراضاتی رخ داده است و حداقل ۱۰ نفر هم در این رابطه بازداشت شده اند و برخی هم از کشور فرار کرده اند.

این رسانه می‌نویسد: حکومت سعودی به جای اینکه با افراد بومی مشورت کند و آنها را در طرح برنامه ریزی شده برای منطقه دخیل کند با آنها همانند اشیا برخورد می‌کند که می‌خواهد از شرشان نجات یابد و ساکنان جدید را جایگزین آنها کند و این زمانی رخ می‌دهد که یک حاکم شرور (محمد بن سلمان) اعلام می‌کند که تنها تعیین کننده سرنوشت کشورش است. این حاکم شرور حاضر است که به دیدگاه مشاوران آمریکایی که کیلومترها دور هستند توجه کند اما نظر شهروندان سعودی برایش ذره‌ای اهمیت ندارد و به دنبال ساکت کردن یا نابودی آنها است.