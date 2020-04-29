درخشش اردبیل در جشنواره نخبگان کار و تولید

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم رحیمی ظهر چهارشنبه در نشست تشکل‌های کارگری و کارگران نمونه با استاندار اردبیل که در محل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل برگزار شد ضمن تبریک فرا رسیدن هفته کارگر، عنوان کرد: در راستای ارج نهادن به جامعه کارگری سالانه جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید به صورت ملی در راستای ارج نهادن به اندیشه‌ها، تلاش‌ها و فعالیت‌های ارزشمند کارگران و تشویق نیروهای کارگری مولد، متخصص و مبتکر به منظور ترویج و ارتقا هر چه بیشتر فرهنگ کار، رعایت انضباط در محیط کار، مشارکت، خلاقیت و نوآوری و ایجاد انگیزه در بین کارگران برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه جشنواره امتنان از کارگران، گروه‌های کار و واحدهای نمونه هر سال در سه مرحله مقدماتی در سطح کارگاهی و کارخانه، در سطح استانی و مرحله نهایی در سطح کشور انجام می‌شود، خاطر نشان کرد: پس از ثبت نام ۱ هزار و ۸۰۰ کارگر به صورت الکترونیکی در این جشنواره ۷۰ نفر از این تعداد به مرحله ملی راه یافتند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل بیان کرد: با هم افزایی دستگاه‌های اجرایی و بنگاه‌های اقتصادی استان شاهد حضور پررنگ جامعه کار و تولید استان در این جشنواره بودیم و توانستیم حائز دو رتبه ملی در سی و یکمین دوره این جشنواره در دو بخش گروه کار نمونه و واحد نمونه شویم.

رحیمی با عنوان اینکه مرحله ملی این جشنواره، با تشکیل کارگروه‌های ارزیابی و داوری پس از بررسی طرح‌ها و مستندات لازم و راستی آزمایی از بین منتخبان استانی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شد، اظهار کرد: پس از طی این مراحل منتخبان کشوری در سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی انتخاب شدند که ۴ نفر از کارگران شرکت کشت صنعت مغان به عنوان گروه کار نمونه حوزه کشاورزی و شرکت کشت صنعت مغان به عنوان واحد نمونه ملی در سطح کشور انتخاب شدند.

وی تاکید کرد: شاخص‌های بسیار زیاد در این انتخاب توسط وزارت کار و رفاه اجتماعی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که افزایش انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران، افزایش تولید و بهره‌وری، عدم کاهش و اخراج نیروی کار، افزایش صادرات، افزایش سطح پرداخت دستمزد به نیروی کار، ارائه خدمات رفاهی، بهداشتی و انجام اقدامات حفاظت از محیط زیست و دفع اصولی زباله بخشی از این موارد است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل تصریح کرد: با توجه به اینکه تعداد ۱۷ نفر از نخبگان جامعه کار و تولید نیز حائز مقام استانی شده بودند، در این مراسم مورد تجلیل قرار گرفتند.