مسلم محمود زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رمضان و فرمایشان رهبر معظم انقلاب در کمک مومنانه مردم به همدیگر اظهار داشت: در ماه مبارک رمضان سال جاری طرح ضیافت همدلی در مراکز افق بقاع متبرکه شهر کاشان اجرایی شد.

وی با اشاره به برگزاری ویژه این طرح در بقاع متبرکه امامزادگان حضرت علی بن امام محمدباقر (ع) مشهد اردهال، امامزاده ولی بن موسی الکاظم (ع) راوند، امامزاده محمد اوسط (ع) جوشقان، امامزاده ابراهیم بن موسی (ع) فین، امامزادگان قاسم و محمد (ع) جوشقان قالی و امامزاده احمد بن عباس (ع) آرنجن و امامزادگان شهر مشکات ابراز داشت: در قالب این طرح تعداد ۷۰۰ بسته معیشتی به ارزش تقریبی ۸۵۰ میلیون ریال تهیه و در بین خانوارهای آسیب پذیر محدوده بقاع متبرکه توزیع شد.

برگزاری مرحله اول مسابقات سراسری قرآن کریم به صورت منطقه‌ای

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه کاشان در بخش دیگری از سخنان خود همچنین با اشاره به برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم اظهار داشت: طبق تصمیم گرفته شده مقرر شد مراحل اولیه این مسابقات به صورت منطقه‌ای برگزار شود.

وی با اشاره به اینکه کاشان در تیرماه سال جاری در بخش خواهران میزبان قاریان و حافظان منطقه شمال استان اصفهان است، ابراز داشت: شهرستان آران و بیدگل نیز در بخش برادران در تیرماه میزبان این مسابقات است.

محمودزاده با بیان اینکه منطقه شمال استان اصفهان شامل چهار شهرستان کاشان، آران و بیدگل، نطنز و بادرود است، تصریح کرد: ثبت نام این مسابقات هم اکنون آغاز شده و متقاضیان برای شرکت در چهل و سومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم می‌توانند از طریق سایت رسمی مسابقات قرآن کریم به نشانی www.my.oghaf.ir و یا تماس با شماره تلفن ۵۵۳۳۹۹۱۲ واحد فرهنگی قرآنی اداره اوقاف کاشان اقدام کنند.

وی با اشاره اینکه ثبت نام متقاضیان تا ۱۶ خردادماه ادامه دارد، خاطرنشان کرد: مسابقات امسال در رشته‌های حفظ ۵ جز، حفظ ۱۰ جز، حفظ ۲۰ جز و حفظ کل، قرائت تحقیق و ترتیل، اذان و دعاخوانی و همسرایی و تفسیر قرآن کریم ویژه سنین بالای ۱۸ سال برگزار می‌شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه کاشان افزود: برگزیدگان در رشته‌های حفظ ۵ و ۱۰ جز تا مرحله استانی و رشته‌های حفظ ۲۰ جز، اذان و ترتیل، همسرایی و تفسیر تا مرحله ملی و کشوری و مسابقات حفظ کل و قرائت تحقیق تا مرحله بین المللی راه خواهند یافت‌.

وی تاکید کرد: متقاضیان تنها می‌توانند در یکی از رشته‌های شفاهی و به طور استثنا حفظ کل و قرائت تحقیق همزمان شرکت کنند.