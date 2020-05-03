هشدار رئیس فدراسیون جودو نسبت به نتیجه دادگاه CAS

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس فدراسیون جودو گفت: بعد از اتفاقات شهریورماه گذشته و مسائل پیرامون آنکه به تعلیق جودو انجامید، طی چند روز اخیر مواردی مطرح شد که به خوبی بیانگر آن بود که این سناریو از داخل طراحی و اجرا شده است و خانواده بزرگ جودو و ورزش در جریان آن قرار گرفتند.

وی که با برنامه «گل طلایی» رادیو جوان گفتگو می‌کرد ادامه داد: به دلیل آنکه تعلیق جودو ایران ناعادلانه بود از همان ابتدا پس از هماهنگی با وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک پرونده‌ای باز و شکایتی در دادگاه بین المللی حکمیت ورزش مطرح کردیم.

میراسماعیلی افزود: فدراسیون جهانی شرطی برای رفع تعلیق قرارداده که خط قرمز نظام است و اجازه چنین کاری ندارند، چرا که تعلیق جودو ایران بواسطه ادعای کذب ورزشکار بوده و حمایت‌هایی که فدراسیون جهانی از وی داشت. بر همین اساس است که ما دو پرونده باز کردیم یکی بر علیه رأی موقت و یکی هم رأی صادر شده که در نهایت این دو پرونده تجمیع شد.

رئیس فدراسیون جودو در پایان گفت: در دادگاه CAS کار بسیار سختی پیش رو داریم، فدراسیون جهانی با تمام قوا وارد شده، ۱۵ شاهد معرفی کرده که متأسفانه سه ایرانی هم در بین آنها حضور دارند. تا هفته گذشته موضوع را ورزشی قلمداد می‌کردم، اما با ارسال لوایح جدید مشخص شد وکلای فدراسیون جهانی در مسائل داخلی کشور ما دخالت می‌کنند. اجازه ندارم وارد جزئیات شوم ولی وقتی به مسائل آبان ماه و یا مواردی از این دست در ۴۰ سال اخیر کشور که ربطی به این پرونده ندارد در لوایح ارسالی اشاره می‌شود بیانگر آن است که به طور حتماً فقط به دنبال جودو نیستند.