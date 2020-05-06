۷۶ درصد دانش آموزان چهارمحالی به شبکه شاد متصل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فرحناز قائد امینی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات استان، ضمن گرامیداشت شهید مطهری و تبریک هفته معلم، اظهار داشت: شروع کار موجب ایجاد مشکلاتی در آموزش و پرورش شد و تعطیلی مدارس دنیا را غافلگیر کرد اما اقدامات خوبی در کشور صورت گرفت.

وی بیان کرد: اکنون آموزش چهره به چهره دانش آموزان وجود ندارد و سوم اسفند ماه مدارس استان تعطیل شده اما معلمان به صورت خودجوش فعالیت آموزشی را آغاز کردند و آموزش از طریق شبکه‌های آموزشی ادامه دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری بیان کرد: با همکاری صدا و سیما، آموزش تصویری نیز شروع شد و به دلیل احساس نیاز به ارتباط دو طرفه به دنبال ایجاد شبکه آموزشی دیگری هم رفتیم که در این راستا شبکه آموزش دانش‌آموزان ایجاد شد.

وی با اشاره به اینکه حدود ۱۵ میلیون دانش‌آموز در کشور گفت: ۱۱ میلیون نفر به این شبکه متصل شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در استان حدود ۷۶ درصد دانش‌آموزان به این شبکه متصل شدند.

وی تاکید کرد: امسال روز معلم متفاوت از سال‌های گذشته است و این قشر تلاش خود را با شدت بیشتری ادامه دادند زیرا نمی‌توانند سرنوشت آموزشی دانش آموزان را معطل گذاشت.

وی بیان کرد: رشد هر جامعه‌ای به اندازه توان معلمان است که کشور را در مسیر پیشرفت قرار می‌دهد.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری در خصوص ارائه اینترنت رایگان دانش آموزان و معلمان گفت: وزارت آموزش و پرورش پیگیر این مهم است اما کرونا زمانی شکل گرفت که ۷۰ درصد آموزش دانش‌آموزان انجام شده بود و تنها ۳۰ درصد آن باقی مانده بود.

وی ادامه داد: قطعاً شبکه شاد اشکالاتی دارد تنها در برخی مناطق به دلیل مشکل نبود تلفن همراه و زیرساخت، به دنبال اموزش از طریق ارائه سی‌دی و درسنامه رفتیم.