به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زد دی نت، استفاده از فناوری نسل پنجم در کارخانه‌ها و مراکز صنعتی سنگاپور استفاده از فناوری هوش مصنوعی را در آنها تسهیل خواهد کرد.

از جمله فناوری‌هایی که استفاده از آنها در مراکز صنعتی سنگاپور با استفاده از استاندارد نسل پنجم تسهیل می‌شود، می‌توان به خدمات واقعیت مجازی و واقعیت افزوده اشاره کرد. از این طریق تجزیه و تحلیل ویدئویی و سه بعدی محصولات و نیز ارائه خدمات پس از فروش و پشتیبانی نیز تسهیل می‌شود.

در قالب این همکاری، شرکت مخابراتی سنگاپوری ام ۱ و سامسونگ برای راه اندازی سیستم‌هایی که استفاده از فناوری نسل پنجم را به صورت عملیاتی ممکن کنند، وارد عمل خواهند شد. دستگاه‌ها و ابزار یادشده با فناوری‌های هوش مصنوعی و اینترنت اشیا سازگار خواهند بود.

مقامات سنگاپوری قصد دارند دستاوردهای این ابتکار عمل تازه را در اختیار صنایع و کسب و کارهای کوچک و متوسط نیز قرار دهند و مشارکت آنها را در این اکوسیستم نوظهور نسل پنجم تسریع کنند.

اجرای این طرح قبل از پایان سه ماهه دوم سال جاری میلادی آغاز می‌شود و انتظار می‌رود فرایندهای کاری مبتنی بر استاندارد نسل پنجم باعث افزایش کیفیت کالاهای تولیدی، کاهش هزینه‌های طراحی و تولید کالا و صرفه جویی در زمان مورد نیاز برای این کار شوند.