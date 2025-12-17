به گزارش خبرگزاری مهر، پانزدهمین جلسه شورای مشورتی سی و سومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم صبح امروز در مرکز عالی قرآن و عترت برگزار شد.

در این نشست، حجت الاسلام والمسلمین حمیدرضا ارباب سلیمانی، معاون قرآنی وزیر و رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: «این جلسه آخرین نشست شورای مشورتی بود و از هفته آینده شورای برنامه‌ریزی و محتوایی نمایشگاه با قوت وارد عمل خواهد شد تا مقدمات برگزاری نمایشگاهی در شأن قرآن کریم فراهم شود.»

وی افزود: «وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرده‌اند که باید از تمامی ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی برای برگزاری نمایشگاه استفاده شود تا بتوانیم شاهد رویدادی فاخر و اثرگذار باشیم. در همین راستا، رایزنی با حوزه و دانشگاه و سایر نهادهای فرهنگی و رسانه‌ای در دستور کار قرار گرفته است.»

ارباب سلیمانی همچنین به موضوع شورای سیاستگذاری سی و سومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن اشاره کرد و گفت: «پیشنهاد اعضای این شورا به وزیر محترم ارائه شده و پس از تأیید نهایی، احکام اعضای منتخب اطلاع‌رسانی خواهد شد؛ این شورا وظیفه دارد سیاست‌های کلان نمایشگاه را مشخص و مصوب نمایند.»

رئیس سی‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن نیز درباره ساختار نمایشگاه امسال توضیح داد: «مهم‌ترین بخش‌های نمایشگاه طراحی شده و مسئولیت‌های هر بخش مشخص گردیده است. همکاران ما در حال برنامه‌ریزی دقیق برای بخش‌های محتوایی، فرهنگی، هنری و بین‌المللی و رسانه‌ای در سطح ملی و بین‌المللی هستند تا نمایشگاه امسال با کیفیتی بهتر برگزار شود.»