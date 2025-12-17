  1. دين، حوزه، انديشه
  2. قرآن و عترت
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۱

سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم با رویکردی نو برگزار می‌شود

سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم با رویکردی نو برگزار می‌شود

آخرین جلسه شورای مشورتی نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برگزار شد و از هفته آینده شورای برنامه‌ریزی و محتوایی با هدف بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها آغاز به کار خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پانزدهمین جلسه شورای مشورتی سی و سومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم صبح امروز در مرکز عالی قرآن و عترت برگزار شد.

در این نشست، حجت الاسلام والمسلمین حمیدرضا ارباب سلیمانی، معاون قرآنی وزیر و رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: «این جلسه آخرین نشست شورای مشورتی بود و از هفته آینده شورای برنامه‌ریزی و محتوایی نمایشگاه با قوت وارد عمل خواهد شد تا مقدمات برگزاری نمایشگاهی در شأن قرآن کریم فراهم شود.»

وی افزود: «وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرده‌اند که باید از تمامی ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی برای برگزاری نمایشگاه استفاده شود تا بتوانیم شاهد رویدادی فاخر و اثرگذار باشیم. در همین راستا، رایزنی با حوزه و دانشگاه و سایر نهادهای فرهنگی و رسانه‌ای در دستور کار قرار گرفته است.»

ارباب سلیمانی همچنین به موضوع شورای سیاستگذاری سی و سومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن اشاره کرد و گفت: «پیشنهاد اعضای این شورا به وزیر محترم ارائه شده و پس از تأیید نهایی، احکام اعضای منتخب اطلاع‌رسانی خواهد شد؛ این شورا وظیفه دارد سیاست‌های کلان نمایشگاه را مشخص و مصوب نمایند.»

رئیس سی‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن نیز درباره ساختار نمایشگاه امسال توضیح داد: «مهم‌ترین بخش‌های نمایشگاه طراحی شده و مسئولیت‌های هر بخش مشخص گردیده است. همکاران ما در حال برنامه‌ریزی دقیق برای بخش‌های محتوایی، فرهنگی، هنری و بین‌المللی و رسانه‌ای در سطح ملی و بین‌المللی هستند تا نمایشگاه امسال با کیفیتی بهتر برگزار شود.»

کد خبر 6693099

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها