هشدار سرمازدگی ؛ کشاورزان هرمزگانی تمهیدات پیشگیرانه را اجرا کنند

بندرعباس- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان بر اجرای فوری و گسترده تمهیدات پیشگیرانه و اطلاع رسانی برای جلوگیری از خسارت سرمازدگی به بخش کشاورزی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن یکتاپور در نشست کمیته بحران این سازمان که ظهر روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه با حضور مدیران استانی و شهرستانی برگزار شد، با اشاره به هشدار هواشناسی، اعلام کرد: بر اساس اطلاعات موجود، پس از موج سوم بارش‌ها وزش تندباد و بارش‌های سنگین، از روز شنبه ۲۹ آذر تا روز سه‌شنبه آینده کاهش دما رخ خواهد داد.

وی تأکید کرد: همه شکرگزار رحمت الهی و تأثیر بارش‌ها در بخش کشاورزی هستیم که باعث خرسندی کشاورزان و بهره برداران گردیده است اما آنچه حائز اهمیت است وقوع مخاطره سرمازدگی محصولات پس از این بارش‌هاست و اطلاع‌رسانی سریع و اجرای توصیه‌های فنی و پیشگیرانه توسط کشاورزان و دامداران عزیز برای جلوگیری از خسارات احتمالی، بسیار ضروری است.

وی از مدیران این سازمان و ادارات تابعه و به‌طور ویژه از مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌های میناب، رودان، بندرعباس، بندرخمیر، حاجی‌آباد و سیریک خواست که به دلیل تأثیرپذیری بیشتر این مناطق در کاهش دما و وزش باد، نسبت به اعلام هشدارها و نظارت بر اجرای راهکارهای محافظتی اقدام فوری نمایند. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: پایش مستمر مزارع و باغ‌ها و آماده‌باش کارشناسان برای ارائه راهنمایی‌های عملیاتی به کشاورزان و دامداران باید در دستور کار قرار گیرد.

در این نشست همچنین آخرین گزارش اداره مدیریت بحران از وضعیت بارش‌ها و میزان آب گرفتگی مزارع در برخی نقاط، گزارش وضعیت توزیع آرد و کالاهای اساسی مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بر مدیریت تنظیم بازار و رصد دقیق تأمین و نظارت بر توزیع این کالاها تأکید کرد. همچنین مقرر شد تیم‌های ارزیابی میدانی با بررسی‌های کارشناسی گزارش دقیقی از میزان و برآورد خسارات ناشی از بارش‌ها در استان ارائه نمایند.

