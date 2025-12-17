هشدار سرمازدگی ؛ کشاورزان هرمزگانی تمهیدات پیشگیرانه را اجرا کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن یکتاپور در نشست کمیته بحران این سازمان که ظهر روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه با حضور مدیران استانی و شهرستانی برگزار شد، با اشاره به هشدار هواشناسی، اعلام کرد: بر اساس اطلاعات موجود، پس از موج سوم بارشها وزش تندباد و بارشهای سنگین، از روز شنبه ۲۹ آذر تا روز سهشنبه آینده کاهش دما رخ خواهد داد.
وی تأکید کرد: همه شکرگزار رحمت الهی و تأثیر بارشها در بخش کشاورزی هستیم که باعث خرسندی کشاورزان و بهره برداران گردیده است اما آنچه حائز اهمیت است وقوع مخاطره سرمازدگی محصولات پس از این بارشهاست و اطلاعرسانی سریع و اجرای توصیههای فنی و پیشگیرانه توسط کشاورزان و دامداران عزیز برای جلوگیری از خسارات احتمالی، بسیار ضروری است.
وی از مدیران این سازمان و ادارات تابعه و بهطور ویژه از مدیران جهاد کشاورزی شهرستانهای میناب، رودان، بندرعباس، بندرخمیر، حاجیآباد و سیریک خواست که به دلیل تأثیرپذیری بیشتر این مناطق در کاهش دما و وزش باد، نسبت به اعلام هشدارها و نظارت بر اجرای راهکارهای محافظتی اقدام فوری نمایند. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: پایش مستمر مزارع و باغها و آمادهباش کارشناسان برای ارائه راهنماییهای عملیاتی به کشاورزان و دامداران باید در دستور کار قرار گیرد.
در این نشست همچنین آخرین گزارش اداره مدیریت بحران از وضعیت بارشها و میزان آب گرفتگی مزارع در برخی نقاط، گزارش وضعیت توزیع آرد و کالاهای اساسی مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بر مدیریت تنظیم بازار و رصد دقیق تأمین و نظارت بر توزیع این کالاها تأکید کرد. همچنین مقرر شد تیمهای ارزیابی میدانی با بررسیهای کارشناسی گزارش دقیقی از میزان و برآورد خسارات ناشی از بارشها در استان ارائه نمایند.
نظر شما