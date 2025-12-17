  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۱

حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به شهر غزه

حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به شهر غزه

منابع خبری از حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به شهر غزه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی، منابع خبری از حمله رژیم صهیونیستی به منطقه السامر در شهر غزه خبر دادند.

خبرنگار الجزیره نیز گزارش داد که یک خودرو در تقاطع السامر در مرکز شهر غزه هدف قرار گرفته است.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که نیروی هوایی این رژیم دقایقی قبل یک خودرو را در مرکز شهر غزه هدف قرار داده است.

این رسانه از انجام عملیات تروریستی خبر داد.

برخی منابع دیگر نیز به شهید و زخمی شدن شماری بر اثر این حمله اشاره کردند.

منابع خبری اعلام کردند که بر اثر این حمله ۱۱ نفر زخمی شده اند.

کد خبر 6693100

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها