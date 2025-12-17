حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به شهر غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی، منابع خبری از حمله رژیم صهیونیستی به منطقه السامر در شهر غزه خبر دادند.

خبرنگار الجزیره نیز گزارش داد که یک خودرو در تقاطع السامر در مرکز شهر غزه هدف قرار گرفته است.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که نیروی هوایی این رژیم دقایقی قبل یک خودرو را در مرکز شهر غزه هدف قرار داده است.

این رسانه از انجام عملیات تروریستی خبر داد.

برخی منابع دیگر نیز به شهید و زخمی شدن شماری بر اثر این حمله اشاره کردند.

منابع خبری اعلام کردند که بر اثر این حمله ۱۱ نفر زخمی شده اند.