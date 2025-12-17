خراسان جنوبی در آستانه نخستین سفر رئیس جمهور؛ لیست مطالبات اساسی مردم

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: استان خراسان جنوبی در آستانه نخستین سفر رئیس دولت چهاردهم به این منطقه قرار دارد و مقامات ارشد استان، مدیران اجرایی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی طی ماه‌های اخیر نشست‌ها و هماهنگی‌های گسترده‌ای برای جمع‌بندی نیازها و مطالبات مردم برگزار کرده‌اند.

مسئولان و فعالان بخش خصوصی استان معتقدند این سفر فرصتی بی‌نظیر برای ارائه مطالبات اصلی مردم و توسعه اقتصادی منطقه است و می‌تواند نقطه عطفی برای توجه جدی دولت به این استان محروم باشد.

اتصال ریلی؛ اولویت توسعه اقتصادی

یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و فعالان اقتصادی، اتصال مرکز استان به شبکه ریلی کشور است. فعالان بخش خصوصی می‌گویند که نبود اتصال ریلی باعث محدودیت در حمل و نقل کالا و مسافر شده و توسعه اقتصادی استان را به شدت کند کرده است.

محمدی یک فعال بخش خصوصی در این زمینه اظهار کرد: تا وقتی که خراسان جنوبی به شبکه ریلی متصل نشود، هزینه حمل و نقل بالا و توان رقابت با دیگر استان‌ها پایین است.

وی گفت: این پروژه نه تنها یک زیرساخت، بلکه ضرورت اقتصادی استان محسوب می‌شود.

مسئولان استانی نیز تأکید دارند که تخصیص منابع کافی برای اجرای این پروژه کلان ضروری است و تخصیص قطره‌چکانی منابع نمی‌تواند روند پروژه را به جلو ببرد.

پروژه ریلی علاوه بر کاهش هزینه حمل و نقل، می‌تواند فرصت‌های شغلی و توسعه مناطق پیرامونی استان را نیز به همراه داشته باشد.

پروژه انتقال آب از دریای عمان

خشکسالی‌های طولانی و کمبود منابع آب یکی دیگر از دغدغه‌های جدی مردم استان است. پروژه انتقال آب از دریای عمان، که از سال‌های گذشته در دستور کار قرار گرفته، می‌تواند نیازهای شرب، صنعت و کشاورزی استان را تأمین کند و بخش قابل توجهی از مشکلات کم‌آبی را رفع نماید.

خسروی یک کشاورز و نماینده جامعه روستایی گفت: سال‌هاست با کم‌آبی و تانکر آبرسانی دست و پنجه نرم می‌کنیم. اجرای این پروژه زندگی مردم و کشاورزی استان را متحول خواهد کرد.

مسئولان معتقدند که تکمیل این پروژه نه تنها به توسعه کشاورزی و صنعت کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ایجاد اشتغال پایدار منجر شود.

توسعه صنایع فرآوری معادن

خراسان جنوبی با معادن طلا، یاقوت، سنگ‌های زینتی و مروارید سرخ ظرفیت بالایی برای ایجاد ارزش افزوده دارد. فعالان بخش خصوصی تأکید دارند که نبود صنایع فرآوری باعث خروج سود واقعی از استان شده و این فرصت‌ها به استان‌های دیگر منتقل می‌شوند.

یک فعال اقتصادی بیان کرد: اگر دولت در توسعه صنایع فرآوری و ایجاد واحدهای صنعتی حمایت کند، می‌توان اشتغال پایدار و درآمد واقعی برای استان ایجاد کرد و مردم را از مهاجرت و فقر نسبی نجات داد.

احمدی گفت: ایجاد صنایع فرآوری می‌تواند باعث توسعه زنجیره تولید، کاهش خام‌فروشی و افزایش ارزش افزوده شود و بخش خصوصی نیز می‌تواند با حمایت دولت، در این حوزه سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی انجام دهد.

بهره‌برداری از انرژی‌های پاک

خراسان جنوبی دارای ظرفیت بالایی در حوزه انرژی خورشیدی و بادی است. سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند استان را به قطب انرژی‌های پاک کشور تبدیل کند و زمینه اشتغال و درآمدزایی پایدار را فراهم آورد.

یک کارآفرین حوزه انرژی گفت: ما آماده اجرای پروژه‌های بزرگ خورشیدی و بادی هستیم، اما نیازمند حمایت و تسهیل‌گری دولت هستیم. سرمایه‌گذاری در این حوزه علاوه بر توسعه اقتصادی، می‌تواند نقش مهمی در کاهش وابستگی انرژی و حفاظت از محیط زیست داشته باشد.

مسئولان محلی معتقدند که حمایت از سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند استان را در مسیر توسعه پایدار قرار دهد و همچنین موجب ارتقای سطح زندگی مردم شود.

تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و اصلاح شبکه‌های آبرسانی

بسیاری از پروژه‌های عمرانی و زیرساختی استان نیمه‌تمام مانده‌اند و ۴۷۵ روستا همچنان با تانکر آبرسانی مواجه هستند. مردم و فعالان اقتصادی خواستار تکمیل این پروژه‌ها و اصلاح شبکه‌های فرسوده آب هستند.

یک شهروند گفت: «پروژه‌های نیمه‌تمام نه تنها توسعه استان را متوقف کرده‌اند، بلکه هزینه‌های اضافی برای مردم ایجاد کرده و سرمایه‌گذاری‌ها را به تعویق انداخته‌اند.»

پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام، شامل راه‌ها، شبکه‌های آب و فاضلاب، مدارس و بیمارستان‌ها، نیازمند نگاه ویژه و تخصیص منابع اعتباری کافی از سوی دولت هستند تا مردم بتوانند از مزایای توسعه بهره‌مند شوند.

بهره‌مندی از ظرفیت مرزی و توسعه گردشگری

خراسان جنوبی دارای سه معبر تجاری مرزی با افغانستان است که بیش از یک دهه محدود یا تعطیل بوده‌اند. فعالان بخش خصوصی معتقدند فعال شدن این مرزها و اجرای طرح‌های حمایتی می‌تواند وضعیت اقتصادی مرزنشینان را بهبود دهد.

یک تاجر مرزی اظهار کرد: مرزها باید فعال شوند تا تجارت قانونی گسترش یابد و اقتصاد استان به حرکت بیفتد. این اقدام می‌تواند زمینه توسعه مناطق محروم و کاهش مشکلات معیشتی مردم را فراهم کند.

علاوه بر ظرفیت مرزی، خراسان جنوبی با طبیعت بکر، کویرهای وسیع و آثار جهانی متعدد، ظرفیت تبدیل شدن به قطب گردشگری کشور را دارد. فعالان گردشگری می‌گویند بدون حمایت دولتی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری، این پتانسیل به درستی شکوفا نخواهد شد.

مردم و فعالان اقتصادی بر ضرورت کنترل تورم و گرانی‌ها تأکید دارند. این مسئله به ویژه در حوزه مسکن، خوراک و نهاده‌های کشاورزی اهمیت دارد تا شرایط بهتری برای خانواده‌ها و کسب‌وکارها فراهم شود.

یک کارشناس اقتصادی گفت: «کنترل قیمت‌ها و حمایت از اقشار کم‌درآمد، نقش مهمی در تثبیت شرایط اقتصادی استان و جلوگیری از مهاجرت جوانان دارد.»

چالش‌های ساختاری و معیشتی استان

محمدرضا قرائی، رئیس شورای اسلامی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر وسعت زیاد استان، سابقه کوتاه تشکیل و کمبود اعتبارات را دلیل توسعه‌نیافتگی عنوان کرد.

وی مهم‌ترین چالش‌ها را شامل کمبود زیرساخت‌های حمل و نقل، خشکسالی، نبود صنایع مادر، مهاجرت جوانان، گرانی مسکن و ضعف امکانات درمانی دانست.

وی بر توسعه تجارت مرزی، حمایت از دامداری، جلوگیری از خالی‌شدن روستاهای مرزی و تأمین تحصیل دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل تأکید کرد و خواستار نگاه ویژه دولت به استان شد.

فیروز غلامی، رئیس شورای شهرستان درمیان هم در گفتگو با خبرنگار مهر نیز کمبود آب، تعطیلی مرز میل ۷۳، ضعف راه‌ها و نبود فرصت‌های شغلی را چالش‌های اصلی منطقه مرزی عنوان کرد و بر اولویت‌دهی به این بخش در تخصیص اعتبارات و حمایت دولت تأکید نمود.

سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی فرصتی تاریخی برای توجه ویژه به این استان کمتر توسعه یافته، اما دارای ظرفیت‌های اقتصادی، معدنی، گردشگری و انرژی‌های تجدیدپذیر است.

مسئولان و فعالان اقتصادی معتقدند تحقق مطالبات مردم شامل اتصال ریلی، انتقال آب، توسعه صنایع فرآوری، بهره‌برداری از انرژی‌های پاک، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، اصلاح شبکه‌های آبرسانی، فعال شدن مرزها، توسعه گردشگری و کنترل گرانی می‌تواند مسیر توسعه پایدار و رفاه عمومی استان را هموار کند.

یک فعال اقتصادی در پایان گفت: اگر دولت این پروژه‌ها را جدی بگیرد، خراسان جنوبی از محرومیت‌های تاریخی خارج و به یکی از استان‌های پیشرو کشور تبدیل خواهد شد.