ناصر خوشخبر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شرایط کرونایی هیچکدام از موضوعات اصلی و اساسی اقتصادی خراسانجنوبی و مباحث مرتبط با کار و تولید فراموش نشده است.
معاون سیاسی، اقتصادی و امنیتی خراسان جنوبی بیان کرد: هر چند کمکهای مؤمنانه و رزمایش مواسات به واسطه شکوه و تجلی ایثارگریهای مردم بیشتر در معرض دید بوده است ولی ما در استان هیچگاه حل ریشهای مشکل فقر را فراموش نکردهایم.
خوش خبر با تأکید بر اینکه توزیع بستههای غذایی در رزمایش مواسات تأسی به سیره حضرت علی (ع) است، ادامه داد: بالاخره در شرایط کرونایی که بسیاری از خانوادهها در حدأقل معیشت خود مشکلاتی داشتند توزیع بستههای غذایی یک ضرورت بود.
وی افزود: گاه انسان با یک بیماری جسمی رو به رو است که برای درمان ریشهای آن باید مراحل آزمایش و تأیید نهایی پزشک در مصرف داروها و بسیاری مراحل دیگر را گذراند که تا آن زمان برای کاهش درد از یک مُسکن استفاده میکند که در مورد دردهای اجتماعی نیز همینگونه است.
معاون سیاسی، اقتصادی و امنیتی خراسانجنوبی با بیان اینکه فقر را نیز به عنوان یک آسیب و درد اجتماعی نگاه میکنیم، گفت: این درد نیاز به حل ریشهای مشکل دارد ولی تا آن زمان نمیتوان نیازمندان را با درد تنها گذاشت و برای کاهش آلام آنان از روشهایی چون همین توزیع بستههای معیشتی استفاده میکنیم.
خوش خبر با بیان اینکه در خراسانجنوبی جلساتی برای رفع مشکلات کارگاههای تولید و موضوع بیمه کارگران در همین شرایط کرونایی برگزار شده است، یادآور شد: بازگشایی واحدهای صنفی نیز یک گام مهم برای حل ریشهای مشکلات معیشتی مردم در شرایط کرونایی بود.
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