اعضای یک بیمار مرگ مغزی در چهارمحال و بختیاری اهدا شد

زهرا سیاح در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اعضای یک بیمار مرگ مغزی در چهارمحال و بختیاری به بیماران نیازمند اهدا شد، اظهار کرد: نعمتالله عالیپور مرغملکی ۵۰ ساله دچار مرگ مغزی شده بود که با رضایت خانواده این بیمار، اعضای این بیمار مرگ مغزی به چهار بیمار نیازمند اهدا شد.
سیاح بیان کرد: این بیمار مرگ مغزی اهل مرغملک استان چهارمحال و بختیاری بوده است که در بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد بستری شده بود.
هماهنگ کننده تیم پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد عنوان کرد: استان چهارمحال و بختیاری یکی از استانهای برتر کشور در اهدای اعضا به بیماران نیازمند است.
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