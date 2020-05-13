دختری به نام شمعدونی آدامسی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، رمانی با عنوان دختری به نام شمعدونی آدامسی اثر الیف شافاک به ترجمه الناز هودی روانه بازار شد. شمعدونی، دختربچه‌ای باهوش و کنجکاو است که کتاب خواندن را بسیار دوست دارد. او با خود می‌اندیشد که چقدر فهماندن بعضی چیزها به بزرگترها سخت است. کتاب اطلسی یکی از چیزهایی است که پدرش برای او خریده و آن را بسیار دوست دارد. او همیشه این کتاب را همراه خود دارد. در کتاب اطلسی تصویر کشورهایی را می‌بیند که خیال دارد در بزرگی به آنجا سفر کند.

شمعدونی در مقایسه با هم‌سن و سالانش بیشتر به طبیعت علاقه‌مند است و با خود می‌اندیشد که انسان باید نسبت به محیط زندگی‌اش احساس مسئولت بیشتری داشته باشد. این موضوع که بزرگترها خانه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، تمیز نگه داشته اما شهر و خیابان‌ها را کثیف می‌کنند برای او قابل درک نیست.

رمان ۱۲۸ صفحه‌ای دختری به نام شمعدونی آدامسی با تعداد ۱۱۰۰ تیراژ در گروه سنی نوجوانان با قیمت ۱۶ هزار تومان در اختیار علاقه‌مندان قرار دارد.