به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری صبح سهشنبه در بازدید از طرحهای نوآورانه بوشهر اظهار داشت: هر باری که به بوشهر میآییم تحولاتی را در این استان میبینیم و شرکتهای جدیدی مشغول به فعالیت هستند.
وی اضافه کرد: همه جوانانی که دارای ایده و فکر هستند اینجا میتوانند کارهای خود را دنبال کنند و تیمهای جدیدی را در هر دوره بازدید از بوشهر میبینیم که جای خوشحالی و امیدواری است.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به افتتاح فاز اول پارک علم و فناوری خلیج فارس استان بوشهر بیان کرد: باز هم برای توسعه پارک علم و فناوری خلیج فارس استان بوشهر سرمایهگذاری خواهیم کرد.
وی افزود: در حال حاضر پنج هزار شرکت دانشبنیان در کشور داریم که فروش آنها در سال گذشته به بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و ارزش سهام آنها که به بورس رفتهاند حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است.
ستاری ادامه داد: فعالیت اقتصادی شرکتهای دانشبنیان، یک اقتصاد قابل توجهی شده است و امیدواریم در استان بوشهر نیز شاهد گسترش روز افزون فعالیتهای شرکتهای دانشبنیان باشیم.
وی تاکید کرد: دست ما برای ارائه تسهیلات و خدمات به شرکتهای فعال باز است و در زمینه تقویت زیرساختها هم هزینه میکنیم.
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