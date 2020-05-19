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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۱:۵۲

معاون رئیس جمهور:

۵۰۰۰ شرکت دانش‌بنیان داریم/ فروش ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی محصولات

۵۰۰۰ شرکت دانش‌بنیان داریم/ فروش ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی محصولات

بوشهر - معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: در حال حاضر پنج هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور داریم که فروش آنها در سال گذشته به بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری صبح سه‌شنبه در بازدید از طرح‌های نوآورانه بوشهر اظهار داشت: هر باری که به بوشهر می‌آییم تحولاتی را در این استان می‌بینیم و شرکت‌های جدیدی مشغول به فعالیت هستند.

وی اضافه کرد: همه جوانانی که دارای ایده و فکر هستند اینجا می‌توانند کارهای خود را دنبال کنند و تیم‌های جدیدی را در هر دوره بازدید از بوشهر می‌بینیم که جای خوشحالی و امیدواری است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به افتتاح فاز اول پارک علم و فناوری خلیج فارس استان بوشهر بیان کرد: باز هم برای توسعه پارک علم و فناوری خلیج فارس استان بوشهر سرمایه‌گذاری خواهیم کرد.

وی افزود: در حال حاضر پنج هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور داریم که فروش آنها در سال گذشته به بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و ارزش سهام آنها که به بورس رفته‌اند حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است.

ستاری ادامه داد: فعالیت اقتصادی شرکت‌های دانش‌بنیان، یک اقتصاد قابل توجهی شده است و امیدواریم در استان بوشهر نیز شاهد گسترش روز افزون فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان باشیم.

وی تاکید کرد: دست ما برای ارائه تسهیلات و خدمات به شرکت‌های فعال باز است و در زمینه تقویت زیرساخت‌ها هم هزینه می‌کنیم.

کد مطلب 4929382

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