دکتر علیرضا دلیری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از اواخر اردیبهشت ماه امسال طبق توافقاتی که با رئیس بیمه مرکزی داشتیم، بیمه‌های کاغذی حذف شدند، بیان کرد: کلیه شرکت‌های بیمه‌ای از اول خرداد ماه زیر ساخت‌های لازم را برای دسترسی الکترونیکی بیمه گذاران بیمه شخص ثالث فراهم آوردند.

دستیار ویژه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با تاکید بر اینکه این اقدام با همکاری و تلاش شرکت‌ها و استارت‌اپ‌های دانش بنیان محقق شد، بیان کرد: از ابتدا این قضیه توسط معاونت علمی و بیمه مرکزی مورد پیگیری قرار گرفت.

به گفته دلیری، در کشور ایران بیمه سنتی و ضریب نفوذ بیمه در ایران پایین بود که این موجب می‌شد درصد پایینی از جامعه از بیمه استفاده کنند مگر اینکه از بیمه‌های اجباری برای آینده خود استفاده می‌کردند.

وی با تاکید بر اینکه بیمه شدن آنلاین و حذف موارد کاغذی موجب می‌شود که بسیاری از افراد به راحتی به این موضوع دسترسی پیدا کنند، خاطر نشان کرد: نفوذ دسترسی به واسطه بیمه آنلاین بیشتر می‌شود.

دستیار ویژه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور افزود: در این راستا، اولین قدمی که برداشتیم استفاده از استارت‌اپ‌های حوزه بیمه بود که با تشکیل کارگروهی قانونی و مشترک با بیمه مرکزی روند آنلاین شدن در پیش گرفته شد.

دلیری ادامه داد: آئین نامه‌های بیمه شدن آنلاین در این کارگروه تدوین، مصوب و ابلاغ شد در همین مدت کوتاه ۸۰ شرکت متقاضی بیمه آنلاین شدند.

وی با تاکید بر اینکه استفاده از پلتفرم آنلاین باعث می‌شود صدور بیمه نامه در کشور تسهیل شود، گفت: این امر به واسطه استارت‌اپ‌های دانش بنیان محقق شده که خدمات بهتر و سریع‌تری به مخاطبان ارائه شود.

وی با تاکید بر اینکه در این کارگروه به ارائه خدمات بهتر بیمه‌ای نیز پرداخته می‌شود، گفت: بنا داریم آپشن‌های جدیدی همانند سایر کشورها در زمینه بیمه به افراد ارائه کنیم.

دستیار ویژه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تاکید کرد: این موضوع که توسط شرکت‌های دانش بنیان، استارت‌اپی و با حمایت معاونت علمی و فناوری محقق شده در آینده شرایط بهتری نیز خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه در این صورت ضریب نفوذ بیمه بالا می‌رود، خاطر نشان کرد: سعی کردیم با صحبتی که با رئیس بیمه مرکزی داشتیم اینها را عملیاتی کنیم. اگر بیمه در کشور نفوذ پیدا کند و مردم بیمه شوند هزینه حاکمیت دولت و فشار به زندگی بعد از حوادث کاهش می‌یابد.