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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۱۳:۲۱

سرپرست کمیته داوران ناظر ویژه دیدار استقلال و گل گهر

سرپرست کمیته داوران ناظر ویژه دیدار استقلال و گل گهر

با اعلام فدراسیون فوتبال، سرپرست کمیته داوران ناظر ویژه دیدار دو تیم استقلال تهران و گل گهر سیرجان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، دیدارهای هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال از ساعت ۲۰ امروز (سه شنبه ۸ خردادماه) برگزار می‌شود و با اعلام دپارتمان داوران سه دیدار از رقابت‌ها با ناظر ویژه داوری برگزار می‌شود.

تراکتور – ملوان / فریدون اصفهانیان

شمس آذر قزوین – پرسپولیس / اسماعیل صفیری

استقلال – گل گهر سیرجان / دانیال مرادی

به گزارش خبرنگار مهر، پس از استعفای خداداد افشاریان از ریاست کمیته داوران فدراسیون فوتبال، با تصمیم مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، دانیال مرادی به عنوان سرپرست کمیته داوران انتخاب و معرفی شد.

کد مطلب 6121313
بهنام روان پاک

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