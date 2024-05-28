سرپرست کمیته داوران ناظر ویژه دیدار استقلال و گل گهر

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، دیدارهای هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال از ساعت ۲۰ امروز (سه شنبه ۸ خردادماه) برگزار می‌شود و با اعلام دپارتمان داوران سه دیدار از رقابت‌ها با ناظر ویژه داوری برگزار می‌شود.

تراکتور – ملوان / فریدون اصفهانیان

شمس آذر قزوین – پرسپولیس / اسماعیل صفیری

استقلال – گل گهر سیرجان / دانیال مرادی

به گزارش خبرنگار مهر، پس از استعفای خداداد افشاریان از ریاست کمیته داوران فدراسیون فوتبال، با تصمیم مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، دانیال مرادی به عنوان سرپرست کمیته داوران انتخاب و معرفی شد.