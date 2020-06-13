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۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۹:۰۹

طی ۲۴ ساعت گذشته رخ داد:

تصادف در جاده های زنجان۶ کشته و مصدوم برجای گذاشت

تصادف در جاده های زنجان۶ کشته و مصدوم برجای گذاشت

زنجان- رئیس پلیس راه استان زنجان، گفت: تصادف در جاده های استان زنجان دو فوتی و چهار مصدوم برجای گذاشت.

سرهنگ عباس مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: ساعت ۲۱.۳۰ شامگاه جمعه برخورد یک دستگاه سواری سمند با یک دستگاه کامیون در آزاد راه زنجان به قزوین یک فوتی و دو مصدوم برجای گذاشت.

وی علت اصلی وقوع این تصادف را توجه نکردن به جلو راننده خودرو سواری اعلام کرد.

رئیس پلیس راه استان زنجان، گفت: همچنین ساعت ۲۳ جمعه شب برخورد یک دستگاه وانت پیکان با یک دستگاه سواری پژو ۲۰۶ در محور زنجان به بیجار یک فوتی و دو مصدوم برجای گذاشت.

مظفری علت وقوع این تصادف را هم تخطی از سرعت مطمئنه اعلام کرد و گفت: طی سال جاری تصادفاًت در جاده‌های استان افزایش یافته است.

کد مطلب 4947896

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