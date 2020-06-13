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۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۹:۱۱

با افرادی که سلامت مردم را به خطر می‌اندازد برخورد قضایی شود

بازوند: وضعیت آمار کرونا در کرمانشاه تکان‌دهنده است

بازوند: وضعیت آمار کرونا در کرمانشاه تکان‌دهنده است

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه با تصریح اینکه وضعیت کرونا در کرمانشاه تکان‌دهنده است، دستور داد تا با افرادی که سلامت مردم را به خطر می‌اندازند برخورد قضایی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری کرمانشاه، هوشنگ بازوند در نشست ستاد استانی کرونا خطاب به مدیران و فرمانداران اظهار داشت: وضعیت استان مطلوب نیست و نیازمند بازنگری رفتار مردم و مسئولین برای قطع زنجیره انتقال کروناویروس هستیم.

وی با بیان اینکه مسئولین با جدیت بیشتری بر روند اجرای پروتکل‌های بهداشتی نظارت کنند، افزود: اولویت اصلی ما در استان مدیریت و مهار کرونا است.

استاندار کرمانشاه بیان داشت: مردم باید این مهم را مدنظر داشته باشند که سلامت وخود و دیگران را به خطر نیاندازند. کمیته نظارت بر اجرای مصوبات با افرادی که سلامت مردم را به خطر می‌اندازند برخورد و در صورت نیاز به مراجع قضائی معرفی کنند.

بازوند با تصریح اینکه وضعیت فعلی خسارات و مشکلات زیادی را برای جان و کسب و کارهای مردم ایجاد می‌کند، از رسانه‌ها خواست تا به صورت گسترده در حساس سازی، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مردم کار کنند. همچنین مکان‌های پرخطر توسط صدا و سیما به همه مردم اعلام می‌شود.

وی تاکید کرد: گزارش فعلی وضعیت کرونا تکان دهنده است، فرمانداران شخصاً وارد شوند و مسائل را پیگیری کنند. اگر امروز اقدام جدی انجام نشود فردا باید هزینه‌های بیشتری برای مهار کرونا پرداخت کنیم.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: اگر توصیه‌های بهداشتی رعایت نشود همه بیمارستانها درگیر می‌شوند. لذا بانک‌ها، باشگاه‌های ورزشی، اصناف، صمت و همه نهادها با جدیت بر انجام توصیه‌های بهداشتی نظارت کنند.

بازوند بیان داشت: مسئولین با گروه‌های پرخطری که سلامت مردم را به خطر می‌اندازند، برخورد کنند. هیچ گونه قصوری را در این زمینه نمی‌پذیریم.

کد مطلب 4947908

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