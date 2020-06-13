تغییر کاربری‌ و حصار کشی باغات اسکو را تهدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر، بابک رضی منش صبح امروز در جلسه مشترک ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران و کارگروه حفاظت از اراضی ملی و پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز اظهار داشت: عزم همگانی و اراده عمومی برای اجرای درست قوانین و مقررات لازم بوده و وظیفه دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرای قوانین بیشتر و حساس‌تر است.

وی افزود: با تقویت نظارت و کنترل اجازه تعرض به حقوق مردم و دولت به اشخاص فرصت طلب و سودجو داده نخواهد شد.

فرماندار شهرستان اسکو در ادامه خاطر نشان کرد: با هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز به شدت برخورد خواهد شد و همکاری‌های تنگاتنگ دادگستری و دادستانی و نیروی انتظامی با دستگاه‌های اجرایی ذی ربط در زمینه جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز شهرستان شایسته تقدیر است.

رضی منش ابراز کرد: دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باید مسئولیت خود را در قبال ایجاد و افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز را بپذیرند.

وی ادامه داد: شهرداری‌ها به منافع دراز مدت شهر توجه و تمرکز کرده و نباید به ماده ۱۰۰ به چشم محل درآمد شهرداری چشم دوخت که یقیناً تسری این نگاه در آینده خسارت‌های جبران ناپذیری به شهر تحمیل خواهد کرد.

فرماندار شهرستان اسکو در ادامه با بیان اینکه تغییر کاربری‌ها، حصار کشی و غفلت در اجرای قوانین باغات شهر اسکو را تهدید می‌کند تصریح کرد: باغات زیبای اسکو بزرگ‌ترین ثروت این شهر است و باید برای بهره برداری از این ثروت برنامه داشته باشیم نه اینکه با تساهل و تسامح باعث از بین رفتن آن شویم.

وی گفت: دستگاه‌های خدمات رسان موظفند از ارائه هرگونه خدمات زیربنائی به ساخت و سازهای غیرمجاز خارج از قوانین و مقررات خودداری کنند.

رضی منش ابراز کرد: شهرداری و جهاد کشاورزی در حریم شهر توأمان باید از وقوع ساخت و سازهای غیر مجاز ممانعت کنند و هماهنگی و همکاری جهاد کشاورزی و شهرداری در حفاظت از حریم شهر نیز باعث هم افزایی خواهد شد.

فرماندار شهرستان اسکو ابراز کرد: هرگونه ساخت و ساز در اراضی ملی و کشاورزی به شدت برخورد و در بدو شروع عملیات متوقف شود و مسامحه با متصرفان اراضی ملی و منابع طبیعی خیانت در حق مردم است.

وی گفت: ۶۶ هزار هکتار منطقه حفاظت شده سهند نیازمند تمرکز و توجه ویژه اداره محیط زیست شهرستان در حفاظت و صیانت از این ثروت ارزشمند است.

وی افزود: پیشگیری و مقابله با آتش سوزی 'شناسایی مناطق مستعد آتش سوزی 'استقرار تجهیزات و آموزش نیروها از اولویت و اهمیت برخورداراست و افرادی که در محدود نقاط مستعد آتش سوزی سکونت دارند جهت پیشگیری 'مقابله باید آموزش ببینند.

رضی منش خاطر نشان کرد: مناطق مستعد آتش سوزی در سطح شهرستان شناسایی شده است و اداره منابع طبیعی باید با سازماندهی نیروهای محلی و ارائه آموزش‌های لازم مدیریت بحران جامعه محور را تقویت کند.

وی ادامه داد: شرکت عمران و شهرداری سهند برای حفاظت و صیانت از محدوده گردشگری هشت بهشت از آتش سوزی‌های احتمالی برنامه داشته باشند.

فرماندار شهرستان اسکو در پایان گفت: عمده دلیل آتش سوزی در مراتع و پارک‌ها در شهرستان عامل انسانی است و آگاه سازی و ارتقای فرهنگ عمومی در صیانت مراتع و منابع طبیعی ضرورت دارد و با برگزاری کلاس‌های آموزشی در میان افراد و نیز از طریق فضای مجازی آگاهی لازم به افراد داده شود.