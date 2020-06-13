«حوا، مریم، عایشه» به زودی به شبکه نمایش خانگی می آید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، «حوا، مریم، عایشه» به کارگردانی صحرا کریمی و تهیه کنندگی کتایون شهابی پس از اکران در سینماهای «هنر و تجربه» به زودی وارد شبکه نمایش خانگی می شود و از طریق سامانه های فیلیمو و نماوا در دسترس عموم مخاطبان در ایران و افغانستان قرار می گیرد.

این فیلم زندگی سه زن از قشرهای مختلف جامعه افغانستان را به تصویر می‌کشد که هر یک با چالش‌ بزرگی در زندگی مواجه هستند.

«حوا، مریم، عایشه» تا کنون در بیش از ۲۷ جشنواره بین المللی از جمله فیلم ونیز، بوسان، میل وله و گوا شرکت داشته است و همچنین در جشنواره فیلم داکا موفق به دریافت جایزه بهترین بازیگر زن برای هر سه بازیگر فیلم آرزو آریاپور، فرشته افشار و حسیبا ابراهیمی شد.

پخش بین الملل این فیلم را شرکت نوری پیکچرز برعهده دارد.