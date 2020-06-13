حضور عناصر «پ ک ک» در داخل خاک ایران کذب است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه در حاشیه بازدید از پایگاه‌های عملیاتی شمال‌غرب کشور، در واکنش به ادعای یک مقام ترکیه مبنی بر حضور عناصر پ ک ک در داخل خاک جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: این ادعا را غیرمسئولانه و بی اساس دانسته و آن را تکذیب می‌کنیم.

وی با اشاره به وضعیت مرزهای دو کشور افزود: در مرزهای مشترک جمهوری اسلامی ایران و ترکیه تعاملات بسیار خوب و مفیدی بین نیروهای مسلح دو کشور وجود دارد. لذا انتظار می‌رود مقامات کشور دوست و همسایه ترکیه، قبل از هرگونه اظهار نظر رسانه‌ای پیرامون رخدادهای مرزی، پس از حصول اطمینان از صحت واقعه، از کانال‌های رسمی با جمهوری اسلامی ایران ارتباط برقرار کرده و برابر ساز و کارهای پیش بینی شده این گونه مسائل را دنبال نمایند.

سردار پاکپور اظهار داشت: نیروی زمینی سپاه بر اساس مأموریت خود به عنوان مسئول امنیت شمال غرب کشور، با نیروهای تحت کنترل اعم از مرزبانی و واحدهای عملیات نیروی زمینی سپاه، با اقتدار و آمادگی کامل در مرز حضور فعال داشته و با اشراف دقیق و مستمر بر منطقه، تسلط لازم مرزی را ایجاد کرده است.

وی با تاکید بر اینکه حضور عناصر تروریستی در داخل خاک جمهوری اسلامی ایران از خطوط قرمز ما است، تصریح کرد: در عین حال این موضوع برای ما قابل درک است که عملیات‌های اخیر گروهک‌ها در داخل خاک ترکیه موجب ایجاد فشار بر روی مسئولین ترکیه شده و آنها را مجبور به طرح چنین ادعایی کرده است.