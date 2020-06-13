حمله پلیس انگلیس به معترضان نژادپرستی/ استفاده از گاز اشک آور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، گروهی از معترضان علیه نژادپرستی در لندن در ادامه اعتراضات علیه قتل «جورج فلوید آمریکایی» به خیابان‌ها آمدند.

اعتراضات در لندن علیه نژادپرستی برای دومین هفته پیاپی است که ادامه می‌یابد و گزارش شده که پلیس از گاز اشک آور علیه معترضان استفاده کرده است.

همچنین قرار است همزمان با این اعتراضات ضد نژادپرستی، گروهی از راستگرایان افراطی نیز در مخالفت با این اعتراضات به خیابان‌ها بیایند.

در همین ارتباط، شهردار لندن به نیروهای پلیس این شهر دستور آماده باش داده است.

اعتراضات ضدنژادپرستی برای نخستین بار در آمریکا در پی قتل «جورج فلوید» شهروند سیاه پوست آمریکایی به دست پلیس در حدود بیست روز پیش آغاز شد، اما خیلی زود بسیاری دیگر از شهرها و کشورهای اروپایی را نیز فراگرفت.

طی دو هفته گذشته همزمان با آمریکا، دیگر کشورهای اروپایی از جمله انگلیس، فرانسه و بلژیک نیز صحنه اعتراضات ضدنژادپرستی بوده‌اند.