به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی سی‌اِن‌اِن تُرک، سرگئی شویگو و سرگئی لاوروف وزرای دفاع و خارجه روسیه قرار است فردا یکشنبه به منظور گفتگو با همتایان ترکیه ای خود در خصوص آخرین تحولات لیبی و سوریه به استانبول سفر کنند.

به گزارش رویترز، شبکه تلویزیونی هابرت تُرک در گزارشی اعلام کرد که مقامات دو کشور همچنین درباره تحولات سوریه نیز در این دیدار رایزنی خواهند کرد.

گفتنی است، روسیه و ترکیه هر یک در لیبی و سوریه از طرف‌ های مختلفی حمایت می‌ کنند.

ترکیه در سوریه از گروهک های تروریستی و مسلح و روسیه نیز در مقابل از دولت مشروع و قانونی سوریه حمایت می‌کند؛ اما در لیبی روسیه از خلیفه حفتر حمایت می‌کند و در مقابل، ترکیه نیز دولت وفاق ملی لیبی حمایت می کند.