  1. استانها
  2. بوشهر
۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۲۲:۲۷

فرماندار تنگستان:

مشکل کمبود آب در شهر اهرم رفع شود

مشکل کمبود آب در شهر اهرم رفع شود

بوشهر - فرماندار شهرستان تنگستان با اشاره به برخی مشکلات آب در سطح شهرستان گفت: مشکل کمبود آب در برخی مناطق شهر اهرم رفع شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن رفیعی‌پور عصر شنبه در نشست بررسی وضعیت آب شرب شهر اهرم اظهار داشت: مشکلات قطعی آب در برخی از روستاها و  محلات شهر اهرم گزارش شده است.

وی اضافه کرد: با توجه به زمان بندی توزیع آب در شهر اهرم، برخی از محلات شهر اهرم در روزهای اول سهمیه بندی با مشکل آب مواجه شده و نارضایتی شهروندان را در پی داشته است.

رفیعی‌پور بر ضرورت صرفه جویی در مصرف آب تاکید کرد و ادامه داد: با توجه به فصل تابستان می‌طلبد مردم در مصرف آب صرفه جویی  کنند و آبفا نیز ضمن رصد مشکلات آب شهرها و روستاها تدابیر لازم را معمول تا مشکلات کمبود آب کاهش یابد.

فرماندار تنگستان و سایر مسئولان با حضور میدانی در برخی از محلات شهر اهرم  مانند مسکن محرومین و خیرین، شهرک آزادگان، ۱۲ واحدی بنیاد مسکن و ...  از آخرین وضعیت توزیع آب به مشترکین مطلع و با شنیدن مشکلات آب از زبان شهروندان، فرماندار دستور به اصلاح زمان توزیع آب دادند.

کد مطلب 4948718

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها