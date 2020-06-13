مشکل کمبود آب در شهر اهرم رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن رفیعی‌پور عصر شنبه در نشست بررسی وضعیت آب شرب شهر اهرم اظهار داشت: مشکلات قطعی آب در برخی از روستاها و محلات شهر اهرم گزارش شده است.

وی اضافه کرد: با توجه به زمان بندی توزیع آب در شهر اهرم، برخی از محلات شهر اهرم در روزهای اول سهمیه بندی با مشکل آب مواجه شده و نارضایتی شهروندان را در پی داشته است.

رفیعی‌پور بر ضرورت صرفه جویی در مصرف آب تاکید کرد و ادامه داد: با توجه به فصل تابستان می‌طلبد مردم در مصرف آب صرفه جویی کنند و آبفا نیز ضمن رصد مشکلات آب شهرها و روستاها تدابیر لازم را معمول تا مشکلات کمبود آب کاهش یابد.

فرماندار تنگستان و سایر مسئولان با حضور میدانی در برخی از محلات شهر اهرم مانند مسکن محرومین و خیرین، شهرک آزادگان، ۱۲ واحدی بنیاد مسکن و ... از آخرین وضعیت توزیع آب به مشترکین مطلع و با شنیدن مشکلات آب از زبان شهروندان، فرماندار دستور به اصلاح زمان توزیع آب دادند.