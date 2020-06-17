به گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، اردشیر شهرکی اظهار داشت: در سیل دی سال گذشته خسارت جدی به بخش کشاورزی سیستان و بلوچستان به ویژه باغ‌های شهرستان کنارک و چابهار وارد شد.

معاون باغبانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان ادامه داد: با مشارکت باغداران و حمایت‌های دولت تاکنون ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار باغات آسیب دیده سیل به مدار بازگشته است.

وی با اشاره به توسعه گلخانه‌ها گفت: تاکنون ۶ هزار هکتار در اراضی پایین دست سدها و شیرین سازی آب دریا برای توسعه گلخانه‌ها در استان جانمایی شده و هم‌اینک برای حدود سه هزار هکتار مجوز تأسیس صادر شده است.

شهرکی با اشاره به توسعه باغات گیاهان دارویی در سیستان و بلوچستان گفت: پارسال حدود پنج هزار و ۵۶۰ هکتار توسعه باغات، گیاهان دارویی و گلخانه انجام شده است.

وی افزود: در حال حاضر سطح کل محصولات باغی، گلخانه و دارویی در سیستان و بلوچستان معادل ۹۸ هزار و ۲۶۹ هکتار و تولیدات بخش باغی به ۵۲۸ هزار و ۲۵۳ تن رسیده که نسبت به سال قبل ۱۸ هزار رو ۴۲۰ تن افزایش داشته است.