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۲۸ خرداد ۱۳۹۹، ۱۶:۳۴

فرمانده انتظامی پاوه خبر داد:

کشف کالای قاچاق در نوسود

کشف کالای قاچاق در نوسود

کرمانشاه_ فرمانده انتظامی پاوه از کشف ۷۰۰ میلیون ریال کالای قاچاق در نوسود با تلاش ماموران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حیدر حق جویان اظهار داشت: پس از اطلاع مأموران مبارزه با کالای قاچاق و ارز پاوه از دپوی مقادیری کالای قاچاق در شهر نوسود رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران پس از شناسایی محل و هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی‌های انجام شده ۳۰ هزار نخ سیگار و ۴ دستگاه تلویزیون ال ای دی قاچاق کشف کردند.

سرهنگ حق جویان ارزش محموله قاچاق کشف شده را طبق نظر کارشناسان ۷۰۰ میلیون ریال ذکر کرد.

فرمانده انتظامی پاوه در پایان از دستگیری یک نفر در این رابطه و معرفی وی به دستگاه قضائی جهت سیر مراحل قانونی و صدور حکم لازم خبر داد.

کد مطلب 4951857

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    نظرات

    • IR ۰۹:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۳۰
      0 0
      پاسخ
      این کشف قاچاقه یا دزدی مال مردم... ننگتان باد

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