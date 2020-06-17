کشف کالای قاچاق در نوسود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حیدر حق جویان اظهار داشت: پس از اطلاع مأموران مبارزه با کالای قاچاق و ارز پاوه از دپوی مقادیری کالای قاچاق در شهر نوسود رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران پس از شناسایی محل و هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی‌های انجام شده ۳۰ هزار نخ سیگار و ۴ دستگاه تلویزیون ال ای دی قاچاق کشف کردند.

سرهنگ حق جویان ارزش محموله قاچاق کشف شده را طبق نظر کارشناسان ۷۰۰ میلیون ریال ذکر کرد.

فرمانده انتظامی پاوه در پایان از دستگیری یک نفر در این رابطه و معرفی وی به دستگاه قضائی جهت سیر مراحل قانونی و صدور حکم لازم خبر داد.