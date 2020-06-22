ترامپ و ماکرون تلفنی درباره تحولات لیبی گفتگو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، کاخ سفید از گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه درباره تحولات لیبی خبر داد.

بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و امانوئل ماکرون همتای فرانسوی وی در این تماس تلفنی بر ضرورت توقف درگیری‌ها در لیبی و ازسرگیری مذاکرات بین طرف‌ها در این کشور تاکید کردند.

این در حالی است که «پیتر استانو» (Peter Stano) سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا هم در نشست خبری روز دوشنبه خود در ارتباط با اظهارات اخیر عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر درباره لیبی اعلام کرد: افزایش تنش، خشونت و مداخلات خارجی در لیبی نگران کننده است.

سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا در این باره گفت: باید این خشونت‌ها هرچه سریع‌تر پایان یابد و تمام طرف‌ها سر میز مذاکره بنشینند. تنها گزینه برای مردم لیبی و امنیت و ثبات منطقه، مذاکره تحت نظارت سازمان ملل متحد است. باید تمام فعالیت‌های نظامی در سراسر لیبی متوقف شود.

گفتنی است عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر شنبه هفته جاری طی دیدار از یک پایگاه هوایی در غرب این کشور خطاب به نظامیان کشورش گفت که آماده اجرای عملیات در خارج از مرزهای مصر باشند.

شایان ذکر است، از زمان سرنگونی حکومت «معمر قذافی» در سال ۲۰۱۱، لیبی ذیل کنترل دو دولت موازی در شرق و غرب در آمده است؛ دولت وفاق ملی به ریاست «فایز السراج» در طرابلس (غرب لیبی) و دیگری دولت طُبرُق در شرق لیبی که خلیفه حفتر فرمانده «ارتش ملی لیبی» را حمایت می‌کند.

حفتر با حمایت مصر، امارات و عربستان (و همچنین روسیه و چند کشور غربی) از اواخر فروردین ۱۳۹۸، عملیات نظامی علیه طرابلس را آغاز کرد اما با مقاومت شدید نیروهای دولت السراج و شبه‌نظامیان متحد با آن مواجه شده و تا به امروز موفق نشده است به داخل شهر نفوذ کند.

نیروهای دولت السراج نیز از حمایت ترکیه، قطر و ایتالیا و سازمان ملل برخوردار است.