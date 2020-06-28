ظرفیت بیمارستانهای خوزستان در حال تکمیل/۲۰ کرونایی در یک جشن تولد

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها - کوثر کریمی: رعایت نکردن پروتکلهای بهداشتی، بیتوجهی به فاصلهگذاریهای اجتماعی و شرکت در اجتماعات از جمله مهمترین علل افزایش آمار ابتلای مردم به ویروس کرونا در استان خوزستان است.
سخنگوی ستاد مدیریت کرونا خوزستان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار میکند: متأسفانه یک مقدار حساسیتها نسبت به خطر ویروس کرونا در میان مردم کمتر شد و به همین دلیل آمار بالاست؛ همچنان به آنها تأکید داریم که این حساسیتها از جانب خودشان رعایت شود.
رضا نجاتی ادامه میدهد: این آمار بالای ابتلاء در استان خوزستان به دلیل برگزاری مراسمهای مختلف به ویژه عزا و عروسی است؛ هرچند برخورد با برگزارکنندگان در دستور کار بود ولی تأکید شد تا این کار با جدیت بیشتری از جانب فرمانداریها، دادستانی و فرماندهان انتظامی انجام شود.
وی عنوان میکند: از مردم نیز انتظار همکاری داریم که در صورت مشاهده موارد برگزاری این دست از مراسمها و تجمعها، حتماً موضوع را به ۱۱۰، فرمانداری و یا بخشداری اطلاع دهند تا برخوردهای لازم صورت بگیرد.
سخنگوی ستاد مدیریت کرونا خوزستان یادآور میشود: در شهرهای منطقه قرمز سختگیریهای بیشتری اعمال میشود و مقرر شد که دانشگاه علوم پزشکی اهواز نظر کارشناسی و تخصصی خود را ارائه دهد و بعد از اعلام نظر ستاد ملی کرونا در صورت نیاز محدودیت و ممنوعیتهای بیشتری برای آنها داشته باشیم.
نجاتی در خصوص لزوم دورکاری زنان باردار، دارای فرزند خردسال و یا افراد بالای ۶۰ سال سن میگوید: افراد دارای بیماری زمینهای نیز میتوانند با ارائه مدرک پزشکی از پزشک متخصص به مرخصی رفته و یا در حالت دورکاری باشند.
وی همچنان بر لزوم حساس بودن مردم و پیشگیری از تردد غیرضروری تأکید میکند و خبر میدهد: در یکی از شهرهای استان جشن تولدی برگزار شد و در همین جشن تولد ۲۰ نفر به کرونا مبتلا میشوند.
سخنگوی ستاد مدیریت کرونا خوزستان در پایان از مردم درخواست کرد: مردم توجه داشته باشند که خطر شیوع ویروس کرونا هنوز رفع نشده است و باید حتماً از ماسک استفاده کرده و از حضور در مراسمها و محافل عمومی خودداری کنند.
تجهیز بخش مراقبتهای ویژه
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اهواز نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار میکند: با توجه به اقدامهای انجام شده و رعایت پروتکلها از جانب مردم، شرایط شهرستانهای استان خوزستان روزانه در حال تغییر است.
علی احسان پور با اشاره گذر شهر اهواز از پیک «قرمز» اضافه میکند: مردم برای اهمیت به سلامت خود تا حدودی به کمک دانشگاه آمدند و باعث تغییر وضعیت شهرها شدند و امیدوارم در روزهای آینده از پیک کرونا در خوزستان عبور و تعداد شهرهای قرمز نیز کاهش پیدا کند.
وی در خصوص شرایط کنترل بیماران در قرنطینه خانگی میگوید: هر روز با بیماران در قرنطینه خانگی در تماس هستیم و اگر بیماری نیازمند مراجعه به بیمارستان باشد، وی را برای بستری به محل درمان هدایت میکنیم.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در خصوص تجویز دارو برای بیماران در قرنطینه خانگی عنوان میکند: در موارد خفیف و متوسط ابتلاء وقتی افراد نیاز به بستری ندارند، طبیعتاً نیاز به درمان دارویی خاصی هم ندارند ولی باید برای پیشگیری از انتقال بیماری به دیگران و جلوگیری از ابتلای اطرافیان مراقبتهای لازم را به صورت جدی داشته باشند.
احسان پور با توصیه به در خانه ماندن مردم و پرهیز از ترددهای غیرضروری، یادآور میشود: گزارش کامل ابتلای روزانه به صورت مستمر به شورای تأمین استان ارائه میشود.
وی بیان میکند: در حال حاضر ظرفیتهای بخش عادی تکمیل نشده است و ظرفیت برای پذیرش داریم اما از آنجایی که به دنبال کمترین میزان مرگومیر و بالاترین ارائه خدمات هستیم، تجهیز بخش مراقبتهای ویژه بیشتر را در دستور کار دادیم تا در صورت نیاز بیماران بیشتری را در بخش آی. سی. یو پذیرش کنیم.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به اقدامات این دانشگاه برای افزایش تعداد آی. سی. یو در بیمارستانهای تحت مدیریت این دانشگاه ادامه میدهد: از لحاظ تأمین نیرو از استانهای دیگر و تجهیزات مختلف آی. سی. یو شامل ونتیلاتور مورد حمایت از سوی وزارت بهداشت و درمان قرار گرفتیم.
احسان پور با اشاره به پذیرش بیماران مبتلا به کرونا در بیمارستانهای رازی، امیرالمؤمنین، میلاد، شهید نیاکی، دو بخش کامل از بیمارستان نفت و ابوذر برای بیماران اطفال میگوید: بخش آی. سی. یو بیمارستان گلستان نیز برای پذیرش بیماران کرونایی اختصاص یافته است ولی این خللی در خدماترسانی به دیگر بیماران عادی ایجاد نمیکند.
وی در خصوص روند ابتلای به کرونا در استان خوزستان عنوان میکند: در حال حاضر این روند اصلاً افزایشی نیست و به نظر میرسد تا چند روز آینده از پیک کرونا خارج شویم؛ در مواردی هم کاهش آمار داشتیم که از جمله میتوان به آمار بیماران بستری شده اشاره کرد.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در پایان خبر میدهد: در حال حاضر ۸۰ تا ۸۵ درصد تختهای در نظر گرفته شده برای بیماران مبتلا به کرونا پر شدهاند ولی هنوز ۱۵ تا ۲۰ درصد ظرفیت خالی در استان داریم.
چاقی یکی از عوامل اصلی مرگ جوانان
سرپرست مرکز بهداشت خوزستان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در برخی موارد بروز بیماری در افراد زیر ۴۰ سال رخ داد، بیان میکند: یکی از مسائل مهمی که باعث مرگومیر در افراد جوان میشود، مرگهای ناگهانی است؛ یعنی بیمار هنگام اعزام به بیمارستان هنوز به بیمارستان نرسیده است، فوت میکند.
سید محمد علوی با اشاره به اینکه ۴.۸ مرگها در بدو ورود به بیمارستان و بدون هیچ بیماری زمینهای شناخته شده است، ادامه میدهد: بیش از ۵۰ درصد متوفیان در پنج روز اول فوت کردند؛ یعنی بدون اینکه بیمارستان توانسته باشد کاری را برای آنها انجام دهد، همان بیماریهای زمینهای هر کدام منجر به مرگشان شده بود.
وی با اشاره به اینکه «چاقی» یکی از عوامل اصلی مرگ در جوانان است، میگوید: توده بدنی این جوانان بالای ۴۰ (تعریف چاقی) بود و با توجه به اینکه نسل جوان امروزی بیتحرک و بیشتر با وزن بالا، سندروم متابولیک داشته و چاق هستند؛ این مسئله هشداری و زنگ خطری برای همه خانوادههاست که باید مراقب فرزندان خود باشند.
سرپرست مرکز بهداشت خوزستان با درخواست از مردم برای دریافت اخبار موثق از منابع خبری مورد تأیید، عنوان میکند: مهمترین و اساسیترین اقدام مبارزهای با این ویروس کرونا «ماسک زدن» است که مبنای علمی هم دارد؛ ماسک زدن با دو هدف جلوگیری از انتشار عفونت فرد ناقل به دیگران یا پیشگیری از دریافت عفونت افراد سالم از ناقلان استفاده میشود.
مخالف ایمنی گلهای هستیم
علوی با اشاره به اینکه استفاده از ماسک برای افراد ناقل و یا سالم الزامی است، اضافه میکند: افراد ناقل با استفاده از ماسک در صورت سرفه کردن از انتشار میلیونها ذره ویروسی جلوگیری میکند؛ هر دقیقه ۲۰ ذره ویروسی از سوی افراد ناقل تولید شده و موقع صحبت کردن ۲۰۰ ذره ویروسی به وجود آمده و هنگام سرفه و عطسه نیز ۲۰۰ میلیون ویروس تولید میشود.
وی یادآور میشود: همچنان از مردم تقاضا داریم که ضمن استفاده از ماسک نسبت به رعایت فاصلهگذاری اجتماعی، شستوشوی مداوم دستها با آب و صابون و دست نزدن به چشمها اهتمام ویژهای داشته باشند؛ مردم با رعایت این نکات با وجود انجام همه فعالیتهای زندگی هرگز بیمار نمیشوند.
سرپرست مرکز بهداشت خوزستان میگوید: وزارت بهداشت و درمان از ابتدای شیوع ویروس کرونا با ایمنی گلهای مخالف بود؛ قطعاً اقدامها و فعالیتهای صورت گرفته در راستای تداخل بود و اگر قرار بر ایمنی گلهای بود، پس چرا محدودیتها و این همه نمونهگیری انجام شده است؟
علوی میافزاید: در یکی دو مورد از کشورها مثل آمریکا که ترامپ و جانسون ابتدا از ایمنی گلهای حرف زدند ولی بعد زیر فشار عمومی بلافاصله عقبنشینی کردند؛ فقط سوئد این کار را انجام داد و در مقایسه با نروژ مشخص شد که نروژ به مراتب موارد مرگومیر کمتر و در سوئد مرگومیر بالا بود.
بهبودیافتگان ایمن نیستند
وی در خصوص ایمنی گلهای با تأکید بر اینکه نباید یک اطمینان کاذبی در جامعه ایجاد شود که هرکسی یک بار بهبود یافت یعنی در برابر کرونا ایمن شده است، میگوید: هنوز برای ایمنی گلهای شک و شبهههایی وجود دارد چرا که این ویروس، بیماری شناخته شدهای نیست و اینکه آیا در همه افراد آلوده شده آنتیبادی ایجاد میشود و یا در همه افراد بهبود یافته ایمنی رخ میدهد.
سرپرست مرکز بهداشت خوزستان اضافه میکند: پرستاری بود که خودش و خواهرش به دلیل ابتلای مجدد به کرونا فوت کردند؛ بنابراین نمیتوانیم قبول کنیم که هرکسی مبتلا شود، حتماً ایمنی پیدا کند؛ بله ممکن است، ایمنی نسبی پیدا کند ولی این موضوع حتمی و ۱۰۰ درصدی نیست.
علوی یادآور میشود: اتفاقاً میگویند در کسانی که بیماری شدید میگیرند، ایمنی بالایی ایجاد میشود و در افراد دارای علائم خفیف و یا بدون علامت ممکن است، ایمنی ایجاد نشود.
وی میگوید: یک بررسی در شخص اهوازی با وجود این همه موارد بیماری را انجام دادیم که ایمنی در خوش حالتترین باور حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد بود؛ اگر بخواهیم ایمنی جمعی در مقابل ویروس محقق شود، این درصد باید بالای ۶۵ تا ۶۷ درصد باشد، بنابراین فاصله طولانی را با آن داریم.
تشریح شرایط قرنطینه خانگی
سرپرست مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به اینکه نباید خیلی روی ایمنی گلهای حساب باز کرد، اظهار میکند: البته در بررسیهایی که انجام شد میزان ایمنی در قم، رشت و گرگان حدود ۸۰ درصد است که البته آنها دوران بسیار سختی را با میزان ابتلاء و مرگومیر بالا نسبت به دیگر استانها پشت سر گذاشتند که اصلاً قابل مقایسه با وضعیت فعلی استان خوزستان نیست.
علوی در خصوص استانداردهای قرنطینه خانگی چهار گروه را دارای شرایط ماندن در این نوع از قرنطینه میداند و میگوید: اول افرادی که دچار بیماری شدند ولی نیاز به بستری در بخش عفونی ندارند و دوم بیمارانی که دوره درمان حاد را پشت سر گذاشتند و برای تکمیل درمان باید در قرنطینه خانگی و نقاهتگاه قرار بگیرند؛ سوم گروهی که با بیماران در تماس هستند و چهارم کسانی که تست آنها مثبت شده است ولی علائم بالینی کم یا فاقد این علائم هستند.
وی میافزاید: این افراد باید در خانه تحت خود مراقبتی قرار بگیرند ولی حتماً شرایط و الزامات خود قرنطینگی هم باید در خانه برای آنها فراهم شود؛ مثلاً داشتن اتاق جداگانه و یا اینکه رعایت فاصله دو متری با دیگر اعضای خانواده، داشتن محل خواب و ظرف غذای مجزا، داشتن توالت جداگانه یا استفاده از مواد ضدعفونی و گندزدا برای سطوح و استفاده نفرات بعدی دو ساعت بعد از استفاده فرد بیمار از جمله این شرایط هستند.
سرپرست مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به اینکه افراد در قرنطینه خانگی نیازمند حمایت معیشتی است، میگوید: آنها باید از نظر معیشتی و غذایی حمایت شوند؛ همچنین کسانی که برای آنها غذا میبرند چه خیران، همسایگان و یا اقوام حتماً باید موقع مراجعه از ماسک استفاده کنند.
علوی تصریح میکند: هنگام بازدید از اقدام انجام شده در یکی از شهرهای خوزستان به صورت تصادفی با یکی از بیماران خود قرنطینه تماس گرفتیم که اعلام کرد ۱۰ روز از خانه بیرون نرفته ولی همسایه بدون ماسک برای او غذا میبردند و این یعنی فرد قرنطینه بود ولی در جلوگیری از انتشار عفونت نقشی نداشته است.
وی بیان میکند: افرادی که در خود قرنطینگی هستند، حق ملاقات ندارند و اقوام نباید به دیدار آنها بروند و خودش نیز حتی برای کارهای ضروری از خانه خارج نشود؛ حتی بخش اعظمی از این افراد بیماری زمینهای مثل دیابت، فشارخون و قلبی عروقی دارند که باید دارو بخورند ولی یادشان میرود، بنابراین حتی در قرنطینه خانگی باید کسانی باشند که به اینها یادآوری و از آنها مراقبت کنند.
سرپرست مرکز بهداشت خوزستان عنوان میکند: بیماران در قرنطینه خانگی نباید به امان خدا رها شوند، سفیران بهداشت، رابطان بهداشت و کارشناسان بهداشتی باید مرتب آنها را تحت نظارت داشته باشند؛ برخی از این افراد بیماری زمینهای دارند و شاید کووید – ۱۹ با آنها کاری نداشته باشد ولی ممکن است همان بیماری زمینهای جان آنها را بگیرد.
لزوم پشتیبانی حمایت روانی از مبتلایان
علوی با اشاره به لزوم پشتیبانی روانی از مبتلایان میگوید: یکی از مهمترین چالشهای پساکرونا اثرات روانی است که روی عموم مردم میگذارد؛ خیلی از خانوادهها عزیزی را از دست میدهند که توانایی بیان غم خود را ندارند و در عین حال امکان برگزاری مجلس ترحیم و عزاداری هم ندارند که همه این مسائل بعدها اثرات خودش را میگذارد.
وی یادآور میشود: کارمند بهداشت و پرستاری که به علت ارائه خدمت به بیماران آلوده شده از بغل کردن فرزندان خودش ترس دارد و با این کار اثرات دو جانبه آسیب مادر و فرزند را به دنبال دارد و هر دو اذیت میشوند.
سرپرست مرکز بهداشت خوزستان در پایان میگوید: برنامهای را تحت عنوان حمایت روانی برای افراد آلوده داریم؛ افرادی که بهبود پیدا کردند و یا آنها که به علت کارشان در معرض آسیب هستند نیز تحت پوشش این طرح قرار دادیم.
به گزارش خبرنگار مهر، به نظر میرسد اعلام نظرات علوم پزشکی به عنوان کمیته علمی و تخصصی ستاد کرونا باید ضمانت اجرایی داشته باشند؛ به عنوان نمونه اصرار دانشگاه آزاد به برگزاری حضوری امتحانات در حالی که همه دانشگاههای دیگر نسبت به برگزاری آزمون مجازی اقدام کردند، نشاندهنده بیتوجهی به تصمیمات کارشناسی علوم پزشکی است چون بعد از بارها اطلاعیه صادر شده مبنی بر برگزار نشدن هرگونه امتحان حضوری اما تنها اقدام دانشگاه آزاد به تعویق انداختن برگزاری امتحانات حضوری بود و این همه اصرار دلیل منطقی و معقولی آن هم در شرایط فعلی ندارد.
یکی دیگر از موارد هم این است که دانشگاه علوم پزشکی جدای از بحث بهداشت و درمان بیشتر در حد اعلام نظر در ستاد کرونا ایفای نقش دارد؛ در حالی که با به روز رسانی اطلاعات وزارت بهداشت در خصوص ویروس کرونا تخصصیترین تصمیم سازیها را میتوان از این دانشگاه انتظار داشت ولی متأسفانه شاهد این موضوع نیستیم که افسار ضمانت اجرایی را به دست این نهاد بسپارند.
نظر شما