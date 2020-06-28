به گزارش خبرگزاری مهر، کاخ سفید در بیانیه‌ای به گزارش منتشر شده از سوی روزنامه «نیویورک تایمز» که در آن اتهامات جدیدی علیه روسیه مطرح شده بود واکنش نشان داد و گفت: از این موضوع بی‌خبرم.

البته کاخ سفید بی‌آنکه تلاشی برای رد یا اثبات اتهام‌ها مبنی بر اقدام روسیه به تطمیع طالبان و تلاش برای کشتن نیروهای آمریکایی داشته باشد؛ بیشتر از این بابت شکایت داشت که چرا نیویورک تایمز مدعی شده که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان این موضوع بوده است.

در همین راستا، کاخ سفید مدعی شد: ترامپ و معاونش مایک پنس، هیچیک در جریان گزارش‌های اطلاعاتی ادعا شده در باره روسیه نبوده‌اند. صحبت از درستی یا نادرستی اطلاعات ادعایی نیست بلکه موضوع ناصحیح بودن ادعای نیویورک تایمز درباره مطلع بودن ترامپ از وجود چنین گزارشی است.

این در حالی است که به نقل از رویترز، «جو بایدن» نامزد دموکرات انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا، با توجه به اینکه پیشتر هم شایعاتی مبنی بر دخالت روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ به نفع پیروزی ترامپ وجود داشت؛ از اتهامات ضدروسی جدید به عنوان حربه‌ای برای تضعیف کارزار انتخاباتی رقیب دموکرات استفاده کرد و مدعی شد: ترامپ نه تنها در اعمال تحریم یا نشان دادن هرگونه عقوبتی به روسیه از بابت نقض قوانین بین‌الملل، ناکام مانده بلکه به تمکین و خوار کردن خود در برابر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم ادامه می‌دهد.

گفتنی است نیویورک تایمز مدعی شده مقامات نهادهای اطلاعاتی آمریکا به این نتیجه رسیده‌اند که واحد «اطلاعات ارتش روسیه» بطور محرمانه به شبه نظامیان مرتبط با طالبان پول می‌دهد تا اقدام به کشتن نیروهای ائتلاف از جمله نظامیان آمریکایی در افغانستان کنند.

در مقابل، سفارت روسیه در واشنگتن، با رد این اتهامات، در پیامی توئیتری نوشت: اتهامات بی اساس مطرح شده از سوی نیویورک تایمز درباره اینکه مسکو مغز متفکر کشتار نظامیان آمریکایی در افغانستان است، منجر به این می‌شود که کارکنان سفارت خانه‌های روسیه در واشنگتن و لندن مورد تهدیدهای مستقیم قرار بگیرند.

اسپوتنیک هم به موضع‌گیری دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین در این باره اشاره کرد حال آنکه وی به تمسخر در این باره گفت: این روزها به سرگرم شدن با چنین مقالاتی عادت داریم.

یک مقام وزارت خارجه روسیه نیز می‌گوید: این خبرها جعلی و هدف از آن تخریب روند صلح افغانستان است حال آنکه بر کسی پوشیده نیست که جامعه اطلاعاتی آمریکا در افغانستان به درآمدزایی از راه‌هایی چون قاچاق مواد مخدر و رشوه گرفتن از شبه نظامیان، می‌پردازد.

«ذبیح‌الله مجاهد» سخنگوی طالبان نیز با رد گزارش نیویورک تایمز، گفت: این شایعات با هدف مانع‌تراشی برای خروج آمریکا از افغانستان انجام می‌شود حال آنکه فعالیت‌های طالبان در ارتباط با هیچ واحد اطلاعاتی یا کشور خارجی انجام نمی‌شود.