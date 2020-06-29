به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند صبح دوشنبه در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان بوشهر اظهار داشت: به منظور توسعه تولید در استان بوشهر تلاش گستردهای صورت گرفته است تا موانع پیش روی تولید برداشته شود.
وی خواستار افزایش همکاری بانکها برای توسعه سرمایهگذاری در استان بوشهر شد و اضافه کرد: موانع سرمایهگذاری در استان باید رفع شود و بانکها در این زمینه همکاری کنند.
استاندار بوشهر به ظرفیتها و قابلیتهای استان بوشهر برای سرمایهگذاری اشاره کرد و ادامه داد: رونق تولید در استان بوشهر با برداشتن موانع پیش روی تولیدکنندگان بیشتر خواهد شد.
وی با اشاره به افزایش ۵۲ درصدی صدور جواز صنعتی در استان بوشهر خاطرنشان کرد: یکی از ظرفیتهای استان بوشهر توسعه صنایع پتروشیمی است که باید از این ظرفیت استفاده شود.
گراوند افزود: یکی از ظرفیتهای مهم سرمایه گذاری در استان بوشهر تولید کود فسفات است که علیرغم این ظرفیتها در استان وجود ندارد و تکمیل این طرحها میتواند زمینهساز رونق اقتصادی شود.
وی با اشاره به تخلیه کشتی حامل خاک فسفات در اسکله بندر نگین ادامه داد: کود فسفات از نیازهای اساسی بخش کشاورزی است که اکنون از نیازهایی است که در حال تخلیه آن در بوشهر هستیم.
استاندار بوشهر با تاکید بر نقشآفرینی بانکها در تسریع در راهاندازی واحدهای تولیدی و صنعتی استان افزود: پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی و اقتصادی باید تسریع شود.
نظر شما