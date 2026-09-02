ارتفاعات مرند مهد مسابقات پاراگلایدر

پیام عطایی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر با اشاره به میزبانی آذربایجان شرقی از مسابقات آزاد کشوری پاراگلایدینگ، افزود: مسابقات آزاد کشوری پاراگلایدینگ رشته مسافت بعد از مدت ها و به خاطر شرایط جنگی کشور که نتوانستیم برگزار کنیم، خوشبختانه به همت آقایان فرهنگ رحیم پور، علی خانلو، بنیامین حسینی، ناطق نوری و علی حسن پور شاهد برگزاری این مسابقات از هفتم لغایت سیزدهم شهریور ماه به میزبانی شهرستان مرند استان آذربایجان شرقی هستیم.

مارشال سایت برگزاری مسابقات پاراگلایدر کشور عنوان کرد: در روز دوم این مسابقات ۱۰۶ ورزشکار از استان های سراسر کشور به نحو احسن به رقابت می پردازند و حدود ۷۰ درصد شرکت کنندگان به گل رسیدند.

عطایی یادآور شد: به خاطر شرایط آب و هوایی خوب و مناسب منطقه تقریبا همه شرکت کنندگان توانستند تیک آف کنند و این موضوع در نوع خود بی سابقه است.

وی تاکید کرد: این رقابت ها تا روز پنجشنبه سیزدهم شهریور ماه ادامه خواهد داشت و اگر فردا آب و هوای منطقه برای برگزاری مسابقات خوب نباشد روز جمعه نیز مسابقه خواهیم داشت تا نفرات برتر معرفی شوند.

عطایی با اشاره به این موضوع که رشته مسافت یکی از رشته های مهم پاراگلایدر می باشد، اذعان داشت: اکثر شرکت کنندگان مدرسین بنام کشور می باشند و معتقد هستم این تعداد نفرات و به اضافه ۷۰ الی هشتاد نفر دیگر از نفرات برتر این رشته هستند که به برای تیم ملی و نام کشور ایران مسابقه می دهند.

مارشال سایت برگزاری مسابقات پاراگلایدر کشور توضیح داد: مسابقات پاراگلایدر هر ساله و نزدیک به ۱۲ الی ۱۳ مسابقه بین المللی برگزار می شود و اکثر ورزشکاران با هزینه های شخصی در این رقابت ها شرکت می کند و امسال فدراسیون انجمن های ورزشی قول مساعد برای تامین امکانات و همچنین بخشی از هزینه های ورزشکاران را داده تا انشاءالله شاهد حضور بیشتر و موفقیت ورزشکاران این رشته در رقابت های بین المللی باشیم.

وی در خصوص استقبال بانوان در رشته پاراگلایدر اضافه کرد: تقریبا ۱۵ درصد شرکت کنندگان این دور از مسابقات را بانوان تشکیل می دهند و با توجه به اینکه در آسمان بودن دل و جرات می خواهد، حضور بانوان در نوع خود لذت بخش است.