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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۵۴

میزبان خلبانان بنام از سراسر کشور هستیم

میزبان خلبانان بنام از سراسر کشور هستیم

تبریز - مسئول کمیته ورزش های هوایی آذربایجان شرقی گفت: ۱۰۶ خلبان در مسابقات آزاد کشوری پاراگلایدینگ به میزبانی شهرستان مرند به رقابت می پردازند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهنگ رحیم پور مسئول کمیته ورزش های هوایی آذربایجان شرقی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه ۱۰۶ خلبان در مسابقات آزاد کشوری پاراگلایدینگ به میزبانی شهرستان مرند به رقابت می پردازند، افزود: خدا را شکر بار دیگر توانستیم میزبان مسابقات آزاد کشوری پاراگلایدینگ باشیم و نزدیک به هفتاد درصد ورزشکاران حاضر در مسابقه به گل رسیدند.

مسئول کمیته ورزش های هوایی استان ضمن تقدیر از حمایت های استاندار آذربایجان شرقی و فرماندار ورزش دوست، عنوان کرد: تیم آذربایجان شرقی متشکل از ۶ آقا و یک خانم در این دور از مسابقات به رقابت می پردازند.

کد مطلب 6934933

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