۵ اثر ناملموس ایلام در فهرست آثار ملی ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمالک شنبه زاده اظهار کرد: این پنج اثر ناملموس استان شامل مهارت تهیه شیرینی محلی کله کنجی، مهارت پخت نان پپگ، مهارت ساخت هیزه (محل نگهداری روغن حیوانی)، آواهای مشک زنی و بازی محلی کلاوروان است.

وی افزود: سال گذشته نیز چهار اثر معنوی استان شامل ساخت و موارد استفاده چالگ و میه کوت (هاون بزرگ چوبی) نحوه برداشت نمک، نحوه برداشت شوکه و کاربرد گژگ کاو در زندگی (مهره آبی) در فهرست آثار ملی معنوی کشور ثبت شد.

شنبه زاده تصریح کرد: خوشبختانه به دلیل وجود فرهنگ‌های مختلف با زبان و گویش متفاوت در استان ایلام، آثار شاخص فراوانی در حوزه میراث ناملموس در استان قابل شناسایی و مستندسازی است.