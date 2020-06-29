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۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۵۴

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام:

۵ اثر ناملموس ایلام در فهرست آثار ملی ثبت شد

۵ اثر ناملموس ایلام در فهرست آثار ملی ثبت شد

ایلام-مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ایلام از ثبت پنج اثر ناملموس استان در فهرست آثار ملی در نشست شورای ثبت آثار تاریخی و فرهنگی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمالک شنبه زاده اظهار کرد: این پنج اثر ناملموس استان شامل مهارت تهیه شیرینی محلی کله کنجی، مهارت پخت نان پپگ، مهارت ساخت هیزه (محل نگهداری روغن حیوانی)، آواهای مشک زنی و بازی محلی کلاوروان است.

وی افزود: سال گذشته نیز چهار اثر معنوی استان شامل ساخت و موارد استفاده چالگ و میه کوت (هاون بزرگ چوبی) نحوه برداشت نمک، نحوه برداشت شوکه و کاربرد گژگ کاو در زندگی (مهره آبی) در فهرست آثار ملی معنوی کشور ثبت شد.

شنبه زاده تصریح کرد: خوشبختانه به دلیل وجود فرهنگ‌های مختلف با زبان و گویش متفاوت در استان ایلام، آثار شاخص فراوانی در حوزه میراث ناملموس در استان قابل شناسایی و مستندسازی است.

کد مطلب 4961606

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