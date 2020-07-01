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۱۱ تیر ۱۳۹۹، ۹:۰۰

احمد کاوری در گفتگو با مهر:

«شرم» درامی معمایی است/ بازگشت مجدد ابوالفضل پورعرب به تلویزیون

«شرم» درامی معمایی است/ بازگشت مجدد ابوالفضل پورعرب به تلویزیون

کارگردان سریال «شرم» درباره داستان معمایی این سریال و ترکیب بازیگران آن توضیحاتی ارائه داد.

احمد کاوری درباره سریال جدیدی که این روزها مشغول کارگردانی آن است، به خبرنگار مهر بیان کرد: برای تولید سریال «شرم» با نام قبلی «پای بست» دکورهایی زده ایم و قرار است کار در جاهای مختلفی تصویربرداری شود.

وی ادامه داد: بخش‌هایی از این سریال در شهرستان تصویربرداری می‌شود که شیراز یکی از این شهرهاست. تاکنون ۲۰ درصد از تصویربرداری سریال انجام شده است و تولید و تصویربرداری فعلاً ادامه دارد.

کاوری با اشاره به حضور بازیگران باسابقه و چهره در این سریال عنوان کرد: در این سریال ترکیب خاصی از بازیگران حضور دارند که ابوالفضل پورعرب، اردلان شجاع کاوه، فاطمه گودرزی، سیروس گرجستانی از جمله این بازیگران هستند و نوعی تجدید خاطره با بازیگران یکی دو دهه گذشته است. همچنین ۲ بازیگر اصلی داریم که هنوز انتخاب نشده اند.

وی در پایان درباره فضای این سریال نیز تصریح کرد: «شرم» یک درام اجتماعی است که بخش زیادی از آن معمایی بوده و کم کم داستان آن بازگشایی می‌شود.

سریال «شرم» این روزها در لوکیشن‌های مختلفی در حال تولید است و قرار است پاییز از شبکه سه سیما به پخش برسد.

کد مطلب 4962858
عطیه موذن

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