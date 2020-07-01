توضیح پلیس در مورد پیگرد قضایی ۳۶ فرد مرتبط با ترور سردار سلیمانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، سردار هادی شیرزاد فرمانده پلیس بین الملل ناجا با اشاره جنایت تروریستی آمریکا در به شهادت رساندن سپهبد سلیمانی گفت: زمانی که جنایت تروریستی رخ می‌دهد افراد مرتبط با آن جنایت که در خارج از کشور حضور دارند برای تحت تعقیب قرار دادن آنها از پتانسیل و ظرفیت پلیس بین الملل استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: بر همین اساس دادستان تهران، دستور تحت تعقیب قرار دادن بین المللی و صدور اعلان قرمز عاملان و آمران این جنایت تروریستی را صادر و به پلیس بین الملل ابلاغ کرد.

فرمانده پلیس بین الملل ناجا افزود:

پلیس با توجه به مدارک و مستندات ارائه شده توسط مقام قضائی و به استناد دستورالعمل‌ها و قوانین سازمان اینترپل درخواست تحت تعقیب قرار دادن ۳۶ متهم این جنایت تروریستی را در دستور کار پلیس بین الملل ناجا قرار داد.

این مقام انتظامی در خاتمه اظهار امیدواری کرد که صدور اعلان قرمز برای عاملان و آمران جنایت تروریستی به شهادت رساندن سپهبد سلیمانی محقق شود.

لازم به ذکر است، علی القاصی مهر، در جلسه هفتگی شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به اقدامات انجام شده برای پیگیری پرونده ترور سرلشکر شهید حاج قاسم سلیمانی اعلام کرد: ۳۶ نفر از افرادی که در ترور حاج قاسم مباشرت، مبادرت و آمریت داشتند، اعم از مسئولان سیاسی و نظامی آمریکا و دیگر دولت‌ها شناسایی شدند که توسط مقام قضائی برای آن‌ها دستور جلب و اعلام وضعیت قرمز از طریق پلیس بین الملل صادر شده است.

دادستان تهران عنوان اتهامی این افراد را «قتل» و «اقدام تروریستی» اعلام کرد و افزود: در رأس این فهرست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار دارد و تعقیب قضائی او حتی پس از پایان دوره مسئولیتش نیز پیگیری خواهد شد.