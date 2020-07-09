مددجویان کمیته امداد ۱۳۰ هزار مترمربع فرش بافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمرتضی بختیاری، در همایش خیران اصناف و بازاریان یزد، با بیان اینکه توانمندسازی مددجویان ماموریت اصلی کمیته امداد است، افزود: حدود ۵۵ درصد خانواده‌های تحت حمایت امداد را زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند و باید اشتغال خانگی را برای این جامعه هدف گسترش دهیم.

وی، ایجاد کارگاه‌های تجمیعی برای مددجویان به‌ ویژه در زمینه قالیبافی را از موثرترین اقدامات برای خودکفایی آنان دانست و ادامه داد: مددجویان کمیته امداد سال گذشته ۱۳۰ هزار متر مربع فرش دستباف تولید و به فروش رساندند.

رئیس کمیته امداد با اشاره به ثبت برند جهانی فرش دستباف مددجویان تاکید کرد: تولید فرش دستباف مددجویان امداد امسال به ۲۰۰ هزار متر مربع خواهد رسید و در بازارهای بین‌المللی عرضه خواهد شد.

بختیاری افزود: یکی از برنامه‌های کمیته امداد ارائه تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی ارزان‌قیمت یا قرض‌الحسنه به کارآفرینانی است که نسبت به‌کارگماری ۱۰ نفر از مددجویان تحت حمایت این نهاد اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه اولویت کار امداد ایجاد اشتغال و سپس مسکن مددجویان است، ادامه داد: اولویت ساخت مسکن در کمیته امداد، خانواده‌های ایتام و سپس خانوار تحت حمایت سه‌نفره به بالا است و امیدواریم تا سال ۱۴۰۰ مددجوی واجد شرایط فاقد مسکن در استان یزد نداشته باشیم.

بختیاری همچنین در بازدید از یک کارگاه قالیبافی مددجویی و افتتاح هم‌زمان ۵۰ کارگاه قالیبافی در سطح استان یزد، گفت: با راه‌اندازی این تعداد کارگاه قالیبافی در استان یزد، برای ۱۰۰ مددجوی تحت حمایت ایجاد شغل شده است.