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۲۰ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۲۳

لاری مطرح کرد؛

شناسایی ۲ هزار و ۲۶۲ مبتلا به کرونا/ فوت ۱۴۲ نفر در ۲۴ ساعت اخیر

شناسایی ۲ هزار و ۲۶۲ مبتلا به کرونا/ فوت ۱۴۲ نفر در ۲۴ ساعت اخیر

سخنگوی وزارت بهداشت، گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۱۴۲ نفر در کشور بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیما سادات لاری، بعد از ظهر جمعه در ارتباط زنده تلویزیونی، به ارائه تازه‌ترین آمار کرونا در کشور پرداخت.

وی با اشاره به شناسایی ۲ هزار و ۲۶۲ مورد جدید کرونا در کشور طی شبانه روز گذشته، گفت: تا کنون ۲۵۳ هزار و ۷۲۰ نفر از جمعیت کشور به این بیماری مبتلا شده‌اند.

لاری، تعداد فوتی‌ها در ۲۴ ساعت گذشته را ۱۴۲ نفر اعلام کرد و افزود: بر همین اساس، تا کنون ۱۲ هزار و ۴۴۷ نفر از هموطنان بر اثر ابتلاء به این بیماری جان خود را از دست داده‌اند.

سخنگوی وزارت بهداشت، آمار بهبود یافتگان را ۲۱۵ هزار و ۱۵ نفر اعلام کرد و گفت: در شرایط کنونی، تاکنون ۳۳۱۹ نفر از بیماران کرونا در وضعیت شدید و تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارند.

لاری افزود: تاکنون یک میلیون و ۹۲۲ هزار و ۵۰۱ نمونه مورد آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

کد مطلب 4970335

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