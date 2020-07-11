نقش شورای عالی آموزش و پرورش در فرایندهای بین دستگاهی دیده نشده

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود مهرمحمدی، عضو شورای عالی آموزش و پرورش در برنامه تلویزیونی پرسشگر با بیان اینکه تعدد نهادهای تصمیم گیری برای آموزش و پرورش را باید در نگاه کلان حاکمیتی فکری برایش بکنیم گفت: این شرط حکمرانی خوب نیست که ما با این تعدد نهادهای تصمیم گیر برای یک دستگاه کلیدی و زیربنایی روبه رو باشیم.

وی افزود: راه حل اساسی کاهش این تنوع است. باید به یک نگاه بلند مدت حاکمیتی برای رسیدن به وضعیت حکمرانی خوب در آموزش و پرورش برسیم. البته این مشکل فقط به آموزش و پرورش برنمی‌گردد و در آموزش عالی هم مصداق دارد و باید آنجا هم فکری اساسی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه تا زمانی که این تعدد به یک شکلی سامان نیابد و از این وضعیت نجات پیدا نکنیم که نتیجه اش همین آشوب و وضعیت مشکل ساز است نیاز داریم یک هارمونی ایجاد کنیم گفت: پیشنهاد اساسی ام این است که نوعی مرجعیت کارشناسی و نه تصمیم گیری و سیاست گذاری، برای شورای عالی آموزش و پرورش قائل شویم.

عضو شورای عالی آموزش و پرورش افزود: یعنی مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نقش شورای عالی را به عنوان نقش مرجعیت کارشناسی به رسمیت بشناسند. شورای عالی آموزش و پرورش اختیارات و وظایفی دارد اما در این وضعیت آشوبناک کنونی فارغ از نگاه بلند مدت حکمرانی خوب باید در نگاه کوتاه مدت شورای عالی انقلاب فرهنگی را به عنوان مرجعیت کارشناسی بپذیریم.

وی با بیان اینکه اکنون شورای عالی نقش مرجعیت کارشناسی ندارد گفت: مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی، دولت و … در فرایندها باید به طور رسمی نظر کارشناسی شورای عالی آموزش و پرورش را بگیرند که در فرایندها دیده نشده است.

مهرمحمدی ادامه داد: اگر همه نهادهای تصمیم گیر تامل کنند و مرجعیت کارشناسی شورای عالی آموزش و پرورش را به رسمیت بشناسند بزرگترین دستاوردی است که می‌تواند در این زمینه حاصل شود. عضو شورای عالی آموزش و پرورش درباره علت عدم اجرای سندتحول بنیادین گفت: آموزش و پرورش طی ۱۰ سال گذشته مسئول درستی برای اجرای سند انتخاب نکرده است.