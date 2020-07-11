سخنرانی علمی پروفسور مارتین بلانت در طرح «کرانه»

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور کنعانی، افزود: این رویداد توسط مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز ترتیب یافت و علاوه بر اساتید و دانشجویان دانشگاههای سطح یک کشور، شرکت کنندگانی از کشورهای اسکاتلند، اسپانیا، آلمان، روسیه و فرانسه نیز در این رویداد حضور یافتند.
رئیس مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز، گفت: پروفسور مارتین بلانت، استاد مهندسی نفت و رئیس دپارتمان علوم و مهندسی زمین کالج سلطنتی لندن و استاد دانشگاه استنفورد آمریکاست که از شناخته شده ترین محققان در زمینه مطالعات محیط متخلخل به شمار میرود.
وی ادامه داد: این سمینار نگاهی به تاریخچه تکنولوژی نوین محیط متخلخل دیجیتال داشت که در آن با کمک عکسبرداری اشعه ایکس در مقیاس میکرونی به آنالیز و مدل سازی شبکه حفرات میپردازند.
کنعانی اعلام کرد: این گونه مطالعات ساختار محیطهای متخلخل، نقش مهمی در شناخت خصوصیات استاتیک و پیش بینی رفتارهای دینامیک آنها ایفا میکند.
وی اضافه کرد: از جمله کاربردهای این تکنولوژی در مطالعه ساختار مخازن هیدروکربنی میباشد؛ در واقع در طی دهههای گذشته زمین شناسان از روشهای مختلفی، مانند آنالیز مقطع نازک زیر میکروسکوپ، برای درک ساختاری نمونههای سنگ استفاده کردهاند ولی طی حدوداً ده سال گذشته و با توسعه روشهای تصویربرداری سه بعدی با کیفیت بسیار بالا و مدل سازی بر اساس آن، که به تکنولوژی فیزیک سنگ دیجیتالی موسوم است، تحولات قابل توجهی در اینگونه مطالعات صورت گرفته است.
به گفته رئیس مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز، این تکنولوژی در سایر رشتههای علمی که به نوعی با محیط متخلخل در ارتباط هستند، مانند رشتههای مهندسی عمران، مواد، مکانیک، صنایع غذایی و کشاورزی، نیز کاربرد دارد.
وی افزود: در قالب طرح کرانه، مجموعهای از سخنرانیها و کارگاههای آموزشی در حوزههای نوین و بین رشتهای، با دعوت از اساتید و محققان در دانشگاههای شناخته شده دنیا به صورت مجازی برگزار میشود.
رئیس مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز اظهار امیدواری کرد که برگزاری منظم و مشارکت فعال دانشگاهیان در طرح کرانه، زمینه ساز رشد و تعالی هرچه بیشتر دانشگاه شیراز و افزایش همکاریهای بین المللی باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر، اساتید، دانشجویان و دانش آموختگان و کلیه علاقه مندان میتوانند برای ثبت نام رایگان در این مجموعه رویدادها به سایت مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز به نشانی http://iec.shirazu.ac.ir مراجعه فرمائید.
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